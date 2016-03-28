Ülkü Ocakları: Seda canlı bomba olmuyor, Ülkü Ocakları'na gidiyor, onun gibi ol...

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı Facebook'ta bir dönem popüler olan 'gibi ol' furyasından etkilenerek bir afiş hazırladı.

Afişlerde, ocağa giden kişinin kötü alışkanlıklardan uzak kalacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu Seda. Seda hırsızlık yapmıyor, uyuşturucu madde kullanmıyor, madde bağımlısı olmuyor, canlı bomba olmuyor, çevresine zarar vermiyor, kitap okuyor, spor yapıyor. İmanlı, ahlaklı yetişiyor. Seda Ülkü Ocaklarına gidiyor. Seda iyi birisi, Seda gibi olun."

Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yay, "Bu panoda yazan maddelerin hepsi bugün ülkenin geçirmiş olduğu sıkıntılı süreçten bahsetmekte. Bugün malumunuz ilimizde dahil olmak üzere ülkemiz de uyuşturucu kullanma yaşı 13’lere kadar indi. Terör belası zaten 10 yıldır çözüm süreci adı altında verilen tavizlerle birlikte ülke resmen kan gölüne döndü. Biz Ülkü Ocakları olarak insanların sessiz çığlıklarına ses vermeye, ülkenin bu kaoslu gidişatına ’Dur’ demeye sivil toplum kuruluşu olarak elimizden ne geliyorsa yapmak istedik" dedi.