Ülkü Ocakları Japon araştırmacıya Nutuk hediye etti: "Japonya'da MHP'yi anlatıyorum"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, Japon araştırmacı Keisuke Wakizaka'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk'u hediye etti. Wakizaka'nın hediyeyi alırken kendilerinin ülkücüler gibi örf adetlerine bağlı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından başlatılan "Ülkücüler Atatürk'ü Sattırmaz" kampanyası kapsamında 1881 adet ücretsiz Nutuk dağıtımı hız kesmeden devam ediyor.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş'i geçen gün ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi veren Wakizaka'ya da Nutuk hediye edildi.

Aktarılana göre yıllardır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Wakizaka kısa sürede Türk halkını çok sevdiğini, Japonya'da MHP'yi anlattığını ve Japonların ülkücüler gibi örf ve adetlerine çok bağlı olduklarını ifade etti. Okuduğu kitaplarla MHP'yi ve ülkücüleri kendine yakın bulduğunu söyledi.

Japonya'da hukuk bölümünü bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doktora yapan Wakizaka Japonca, Türkçe, İngilizce, Azerice, ve Osmanlıca biliyor.