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Ülkü Ocakları Genel Başkanı: Hareketimizin lideri Devlet Bahçeli'dir

Ülkü Ocakları, alimler tekkesi kadar kutsal, Peygamber ocağı kadar mübarek, asker ocağı kadar disiplinli yerlerdir

04 Mart 2016 18:19

Bahçeli ve Meral Akşener arasındaki polemiği değerlendiren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ülkücü hareketin liderinin Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. Kılavuz, "Hareketimizin lideri Devlet Bahçeli'dir. Geri kalan meselelerle alakalı, dikkate alınacak bir şey yoktur" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Kırklareli Ülkü Ocakları İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Kılavuz, burada yaptığı konuşmada, "Bu ziyaretlerimizin önceliği, arkadaşlarımızla kucaklaşmak, hasret gidermek, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak üzerine gerçekleştiriliyor. Bu nedenle de Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak birkaç gün bölgede bulunacağız. Ülkü Ocakları, Türk gençliği için kurulmuştur. Türk gençliğinin milli manevi değerleriyle bütünleşip, kendisini ilim, iman, ahlak esasında yetiştirmek adına kurulan kutlu yuvalardır. Ülkü Ocakları'ndan şimdiye kadar sayısızca ağabeyimiz, kardeşimiz yetişmiştir. Her biri Türklük bilinciyle, İslam ahlakıyla yetişmiştir. Kimisi siyaset de, kimisi ticaret de, kimisi bürokrasi de Türk milletine faydalı olma gayreti içerisindedir. Ülkü Ocakları bir eğitim kurumudur. Ülkü Ocakları, alimler tekkesi kadar kutsal, Peygamber ocağı kadar mübarek, asker ocağı kadar disiplinli yerlerdir" dedi.
 

"Cennet vatanımız bugün maalesef kuşatılmış durumda"


Kılavuz, "Vatanımız, milletimiz adına, dinimiz devletimiz adına, bayrağımız, ezanımız adına, şehadet şerbeti içmiş bir kurumun mensuplarıyız. Binlerce ağabeyimiz bu şekliyle Cenab-ı Allah'a kavuştular, şehit oldular. Türk milletinin sonsuza kadar var olması, yaşaması için, Türk milletinin tartışılmadan kendi değerleriyle sonuna kadar yaşaması için şehadet şerbeti içtiler. Cennet vatanımız, bugün maalesef kuşatılmış durumda. Bölünmek, parçalanmak isteniyor" diye konuştu.

 

"Hareketin lideri Bahçeli'dir



Bir gazetecinin, "Bahçeli ve Meral Akşener arasındaki polemiği nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kılavuz, "Liderimiz bizim başımızda. Hareketimizin lideri Devlet Bahçeli'dir. Geri kalan meselelerle alakalı, dikkate alınacak bir şey yoktur" dedi.

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