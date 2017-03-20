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Ülkü Ocakları Genel Başkanı: Elimize silahımızı alır, gerekirse de savaşırız

"Huzursuzluğu istemiyoruz ama..."

20 Mart 2017 00:11

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'nın Fatih'te bir otelde düzenlediği progrmda konuşan Olcay Kılavuz, Anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' diyeceklerini açıkladı. 

Referandumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aldığı karara uyacaklarını belirten Kılavuz, "Biz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi 15 Temmuz darbe gecesi sonrasında almış olduğu karar, kendisinin öngörüsü, ülkemizin, milletimizin, devletimizin yarınları, bölünmez bütünlüğü adına almış olduğu kararın arkasındayız" dedi.

"Hursuzluk istemiyoruz ama..."

Kılavuz, "Lider 'evet' dedikten sonra bizim de o kararı sonuna kadar savunarak arkasında dik bir şekilde durmamız gerekir. Biz tatsızlığı, gerilimi, huzursuzluğu istemiyoruz. Ama davamız adına her kim olursa olsun ülkemiz adına iş başa düştüğünde arkamıza bakmayız. Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız" diye konuştu.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine tepki gösteren Olcay Kılavuz konuya ilişkin, "Bir milletvekilinin ötesine geçemeyen, bir gerekçeyle milletvekili olmuş, bir şovmen kalkıyor, milliyetçi ülkücü hareket adına, genel başkanlık, liderlik tantanaları yapmaya çalışıyor. Bu davada herkes gitse, acaba sana yer kalır mı? Sen kimsin, edepsiz. Geçmişinde göster bakalım bu davan için ne yaptın. Haddini aşma. Sen kimsin de kalkarsın 'bir can veririz, gerekirse bir can alırız' gibi namussuzluğa düşüyorsun" ifadelerini kullandı.

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