-ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANINA 10 BIÇAK BURDUR (A.A) - 28.09.2010 - Burdur'da genç kızlara laf atma yüzünden çıkan kavgada, Burdur Ülkü Ocakları Başkanı Alptekin Kutbay bıçakla yaralandı. Konak Mahallesi Akkanat Sokak'ta, Burdur Cumhuriyet Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Y.E. ve 3 arkadaşı, Burdur Ülkü Ocakları Başkanı Alptekin Kutbay (22) ile beraberindekiler arasında kızlara laf atma yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ülkü Ocakları Başkanı Kutbay, kızlara laf atmaması için uyardığı liseli genç tarafından 10 yerinden bıçakla yaralandı. Y.E. ve 3 arkadaşı ile Alptekin'in iki arkadaşı olay yeri yakınlarında gözaltına alındı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Kutbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada, Ülkü Ocakları üyesi olduğu öğrenilen bir grup hastaneye geldi. Polis, gerginlik yaşanması ihtimaline karşı, zanlıların sağlık muayenelerini hastaneden emniyet müdürlüğüne doktor getirterek yaptırdı.