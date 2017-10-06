Ülkü Ocakları Başkanı sayıyı artırdı: 500.000 ülkücü hazır ve nazır

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili "Kerkük için 5 bin ülkücü hazır" açıklamasına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'dan destek geldi. Kılavuz, "5.000 değil 500.000 ülkücünün hazır olduğunu" söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY referandumuna Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük'ün de dahil edilmesi sonrası 5.000 ülkünün Türkmen mücadelesi için hazır olduğunu söylemişti.

Denizli'de Ülkü Ocakları'nın yaptırdığı Alparslan Türkeş Talebe Yurdu'nun açılışında konuşan Kılavuz, Kerkük'ün ‘ataların emaneti' olduğunu ifade etti.

Kılavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet biz de şunu ifade etmek istiyoruz; şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz, 1968'de şahadet şerbetini içen Nuri Kılıç ve diğer şehitlerimiz olduysa vatan, millet şahidimizdir 5.000 değil, samimiyetle 500.000 ülkücü olarak hazır ve nazırız. Geriye dönmeyi düşünmeyerek sadece Allah'a teslim oluruz. İmanımızla, inancımızla soydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla geri dönmemek adına yol revan oluruz. Kimse bu işleri oyun oynamak sanmasın. Hele ki sefil, zavallı bu işlerle meşgul olmasın. Sonunun hazin olacağını aklından çıkarmasın."