-ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEYECEK ANKARA(A.A) - 17.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı Harun Öztürk aleyhinde açtığı davada, 6 bin TL manevi tazminat kazandı. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tarafların avukatları katıldı. Erdoğan'ın avukatı daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini isterken, Öztürk'ün avukatı ise davanın reddini talep etti. Yargıç Ömer Kızılkaya, davayı kısmen kabul ederek, Öztürk'ün Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 6 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Öztürk'ün, 20 Temmuz 2010 tarihinde, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla tamamen gerçek dışı ithamlarda, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu'' ileri sürülmüştü. ''Öztürk'ün, dava konusu ifadeleri ile eleştiri ve ifade özgürlüğü hak ve görev sınırlarını aştığı'' savunulan dilekçede, yasal faiziyle birlikte 10 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.