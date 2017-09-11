Ülkü Ocakları: 12 Eylül mahkemeleri; zulmün ve adaletsizliğin birer örneği olarak hatırlanacak

KAYSERİ, (DHA) - ÜLKÜ Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. 12 Eylül darbesi ile Türkiye’de demokratik rejimin rafa kalktığını belirten Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Ülkücü Hareket için 12 Eylül mahkemeleri; zulmün, işkencenin ve adaletsizliğin birer örneği olarak hatırlanacaktır.” dedi.

Tarih boyunca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yön verip rota çizmek isteyen emperyalist güçlerin 12 Eylül 1980 öncesinde de bu emellerini gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak\'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

\'\'Ülkücü Hareket ve onun şerefli mensupları “Bölünmesin diye millet, baki kalsın diye devlet” diyerek bölücülerin karşısında durmuş, kendilerini feda ederek Türkiye’yi böldürmemiştir. Ülkücü Hareket’in bu vatanperver çabasına karşı, hareketimiz dönemin yönetimi tarafından darağaçlarıyla, mahpuslarla, işkencelerle ve sürgünlerle ödüllendirilmiştir. Devletini yaşatmak, vatanını sevmekten başka hiçbir suçu olmayan Ülkücü Hareket için 12 Eylül mahkemeleri; zulmün, işkencenin ve adaletsizliğin birer örneği olarak hatırlanacaktır. Ülkücü Hareket bu toplumu bir arada tutan en önemli toplumsal dinamiklerden birisidir. Bu gerçek asla ama asla göz ardı edilmemelidir. Bu vesile ile cennet vatanımızı emperyalizmin ve komünizmin pençesine teslim etmemek için canından, cananından vazgeçen ülkücü şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”