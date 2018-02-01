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Ülkü Adatepe'nin çocuklarının açtığı dava mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddedildi

Özden ATİK / İstanbul, DHA ATATÜRK'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin oğullarının, Atatürk'ün vasiyetinin yerine getirilmediği iddiasıyla İş Bankası ve CHP'ye açtığı tazminat davası, Atatürk'ün en son ikamet adresinin Ankara olması nedeniyle yetkisizlik gere

01 Şubat 2018 17:18

Özden ATİK / İstanbul, DHA
ATATÜRK\'ün manevi kızı Ülkü Adatepe\'nin oğullarının, Atatürk\'ün vasiyetinin yerine getirilmediği iddiasıyla İş Bankası ve CHP\'ye açtığı tazminat davası, Atatürk\'ün en son ikamet adresinin Ankara olması nedeniyle yetkisizlik gerekçesiyle usulden reddedildi.
İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde 4\'üncü celsesi görülen duruşmada, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, daha önce celse arasında sunduğu davalı CHP avukatı Şerdıl Odabaşı\'nın davanın Ankara\'da görülmesi gerektiği ve mahkemenin yetkisizlik kararı vermesi yönündeki talebi değerlendirildi. CHP avukatı Odabaşı, bu talebini yineledi. 

\"YETKİ İTİRAZI YERİNDE DEĞİL\"
Bunun üzerine davacı avukatları, \"Davalılardan Türkiye İşbankası Genel Müdürlüğü İstanbul\'dadır. Zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ülkemize mal olmuş bir değer olduğundan ikametgahı ile ilgili sınırlama yapamayız. Bu yüzden yetki itirazı yerinde değildir. Davanın mahkemede görülmesini istiyoruz\" dedi. Davalı İşbankası avukatları ise yetki itirazı konusundaki takdiri mahkemeye bıraktı. 

MAHKEME USULDEN REDDİNE KARAR VERDİ
Mahkeme, vasiyetname düzenleyen Mustafa Kemal Atatürk\'ün son ikametgah mahkemesi olan Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülmesi gerektiğinden mahkemenin yetkisiz olduğunun anlaşıldığı belirtilerek davanın kesin yetki sebebiyle usulden reddine karar verdi. Karar kesinleştiğinde  dosyanın yetkili Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne gönderilmesine de hükmedildi. Mahkemenin yetkisiz olup olmadığını İstinaf Mahkemesi\'nce değerlendirilecek. 

ATATÜRK\'ÜN MANEVİ OĞULLARI DAVA AÇMIŞTI
Atatürk\'ün manevi kızı Ülkü Adatepe\'nin oğulları Ali Kemal ve Ahmet Kemal Doğançay, İş Bankası ve CHP aleyhine, Ülkü Adatepe\'ye bırakılan mirastan doğan gerekli payı alamadıklarını iddia ederek İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açmıştı. 

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