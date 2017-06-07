CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İdil Kültür Merkezi baskınında gözaltına alınan Bergül Varan'ın “Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı" ifadesiyle ilgili olarak "Ülkeyi saç yolarak mı yöneteceksiniz?" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, işkence vakaları ve insan hakları ihlallerinde patlama yaşandığını söyledi; “Mail kutumuza ve Twitter adresimize her gün onlarca işkence, gözaltında kayıp ve kötü muamele ihbarı geliyor. Her biri ayrı bir trajedi" ifadesini kullandı.

Son dönemde özellikle yeni doğum yapan kadınların gözaltına alındığı ya da çocuklarıyla birlikte tutuklandığına ilişkin ihbarların arttığına dikkati çeken Yarkadaş, “İktidar adeta kendisini kaybetti. Hukuk, kural yasa tanınmıyor. Muhaliflere karşı, düşman hukuku uygulanıyor” dedi. Yarkadaş, “FETÖ’ye karşı mücadele bahanesi, her türlü işkencenin kılıfı olarak kullanılıyor. Hiçbir gerekçe, işkenceyi meşru kılmaz; kılamaz” diye konuştu.

"Bunlar utanç fotoğrafları"

Son işkence vakasının İstanbul’da yaşandığını belirten Yarkadaş, İdil Kültür Merkezi’nden gözaltına alınan Bergül Varan’ın fotoğraflarının bunun kanıtı olduğunu belirtti.

Bergül Varan’ın gözaltında saçlarının yolunduğu ve koparıldığını belirten Yarkadaş, hükümet yetkililerine de "Yeter! Bu zulme son verin” diye seslendi.

Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nasıl bir kindir? Bu neyin öfkesidir? Bu işkenceyi yapan polise hesap soracak tek bir iktidar yetkilisi bile yok. Bırakın hesap sormayı, aksine sırtını sıvazlayıp teşvik edecek bir zihniyete sahipler… Yazıklar olsun size ve sahte vicdan gösterilerinize. Sizde vicdanın ve insanlığın zerresi bile yok” dedi. CHP’li vekil, “20’li yaşlardaki bir genç kızın saçlarını yolup onu mendil gibi sallayan polisler, bu cesareti AKP’den alıyor."

"90’ların yöntemleri OHAL’le birlikte geri döndü. İktidar da bu muameleleri açıktan destekliyor. Ve bu görüntüleri izledikçe haz alıyor. Çünkü; iktidarlarının böyle ayakta kalacağını düşünüyorlar” diye konuştu. Varan’a yapılan işkenceyi TBMM’ye taşıdığını ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini belirten Yarkadaş, “Gençlerin saçlarını yolarak ve kökünden kopararak mı ülkeyi yöneteceksiniz? İleri Demokrasi dediğiniz hilkat garibesi bu mudur? Bergül Varan ve diğer işkence mağdurlarından özür dileyecek misiniz?"

“İşkence artık sokağa taştı… Ankara’da Veli Saçılık her gün işkence görüyor… Tek suçu işini istemek… Nuriye ve Semih’e gözlerimizin önünde işkence yapılıyor… Anneler üç günlük bebekleriyle gözaltına alınıyor… Suçlarının ne olduğunu kimse bilmiyor… Bergül Varan’ın saçları koparılıyor… Tek suçu AKP karşıtı olmak… Böyle bir ülke yarattı AKP… Her gün vicdanlarımız kanıyor. Tarihin en ağır ve en acı zulümlerini yaşıyoruz. İnsanı insanlığından utandıran manzaralara şahit oluyoruz.”