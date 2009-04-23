Ülkeyi karıştıran kehanet!

Bulgaristan'da Paskalya Bayramı arifesinde, Hasköy bölgesinde büyük bir deprem meydana geleceğini öne sürerek paniğe yol açan astrolog, "kehaneti" gerçekleşmeyince, "Kusura bakmayın, gezegenleri karıştırmışım" diyerek halktan özür diledi.



Ülkenin önde gelen astrologları arasında yer alan Emil Leştanski, Paskalya bayramında Türklerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerden biri olan Hasköy de 7-8 büyüklüğünde deprem meydana geleceği "kehanetinde" bulundu.



Sokakta yattılar



Leştanski'nin açıklamaları halk arasında büyük paniğe yol açtı. Astrologa inanan yüzlerce kişi Paskalya Bayramını ya arabalarında ya da çadırlarda geçirdi. Ancak "kehanet" gerçekleşmeyip deprem olmayınca ünlü astrolog, başta medya olmak üzere herkesin hedefi haline geldi.



Hasköy bölge savcılığı Leştanski hakkında "Kasıtlı olarak panik yaratarak toplumsal huzuru bozmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.



Hasköy Bölge Valisi Rayna Yovçeva da Leştanski'nin sorumsuz davranışı yüzünden bölgede büyük huzursuzluk meydana geldiğini belirterek, "Zaman kaybetmeden bu kişi hakkında dava açacağım" dedi. Yovçeva, Hasköy'de paniğin tam olarak geçmediğini, bazı vatandaşların deprem olabileceği endişesiyle evlerine hala giremediğini bildirdi.



'Terörist miyim ben?'



Tüm bu gelişmeler karşısında astrolog Emil Leştanski'den ise beklenmedik bir savunma geldi. Leştanski, "Kusura bakmayın, gezengenleri karıştırmışım" dedi.



Deprem konusunda daha önce birçok kez doğru tahminler yaptığını öne süren Leştanski, bir hatası yüzünden neredeyse "terörist" ilan edildiğini söyledi.

