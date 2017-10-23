Ülkeyi dolaşıp, camileri soyan hırsız kameraya yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de inşaat halindeki caminin yapımı için cemaat tarafından bağışlanan 12 bin lira parayı çalan K.E., güvenlik kamerasınca görüntülendi. İstanbul\'da bir otelde yakalanan K.E.\'nin Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Malatya\'daki 7 camiden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Olay, geçen 14 Ekim\'de, Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi\'ndeki Allı Camii\'nde meydana geldi. Sabah namazının ardından cemaatin dağılmasını bekleyen K.E., camideki güvenlik kameralarına aldırış etmeden ibadethaneye girdi. Üst bölümü ve dışı inşaat halindeki caminin alt katına giren K.E., önce içerideki bağış kutusunu tornavidayla kırıp, açtı. Bozuk paraları alan K.E., daha sonra cami içindeki Allı Cami Yaptırma Derneği\'nin odasının kapısını kırıp, girdi. Odanın içindeki bağış paralarının bulunduğu kilitli dolabı kıran K.E., camide çalışan inşaat işçilerine verilmek üzere hazırlanan 12 bin lira parayı aldı. Odadan çıkan K.E., elindeki paraları poşete koyduktan sonra camiden ayrıldı. K.E.\'nin camiye girmesi, dolabı kırması caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Camiden hırsızlık olduğu fark eden görevliler durumu, polise haber verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kameralardan hırsızlık olayını K.E.\'nin yaptığını belirledi. Şüphelinin yerini belirleyen polis, İstanbul\'da kaldığı bir otelde çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Denizli\'ye getirilen K.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin Türkiye\'yi dolaşıp, camilerden hırsızlık yaptığını belirledi. Soruşturma kapsamında K.E.\'nin en son Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Malatya\'da 7 camiden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin üzerinde bulunan 7 bin 650 lira ise en son hırsızlık yaptığı Allı Cami\'ye teslim edildi.



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