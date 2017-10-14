T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ülkesine tatile giden mülteci sığınma hakkını kaybedecek

Francken, "Eğer kaçtığın ülkede 3 ay tatil yapabiliyorsan, orada senin için tehlikeli bir durum yok demektir"

14 Ekim 2017 17:54

Belçika hükümeti, sığınma başvurusu kabul edildikten sonra kendi ülkesine tatile giden mültecilerin "koruma hakkını" geri alıyor. Yetkililerin açıklamasına göre son bir buçuk yılda 44 mülteci bu nedenle sığınma hakkını kaybetti.

Belçika Mülteci ve Vatansızlar Genel Müdürlüğü (GGVS), sığınma hakkı elde eden mültecilerden bazılarının, kendi ülkelerine uzun süreli gidip geldiklerinin ortaya çıkmasının ardından kapsamlı inceleme başlatmıştı.

Tatil amacıyla uzun süreliğine kaçtıkları ülkeye gittikleri belirlenen çoğunluğu Irak ve Afganistanlı 44 kişinin koruma hakkı ellerinden alındı.

Sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Tho Francken, 118 mültecinin dosyasının daha incelendiğini söyledi.

Belçikalı bakana göre, acil bir cenaze töreni ya da önemli bir evrak almak için kaçtığı ülkeye gidip gelmekle, uzun süreli tatile gitmek arasında büyük fark var.

Francken, "Eğer kaçtığın ülkede 3 ay tatil yapabiliyorsan, orada senin için tehlikeli bir durum yok demektir" dedi.

Mültecilerin, kaçtıkları ülkeye gitmek için Belçika'daki havaalanları yerine daha çok komşu ülkeler Almanya ve Hollanda'daki hava alanlarını kullandıkları da belirlendi.

Belçika polisi, şüpheli 50 mültecinin dosyasını komşu ülke makamlarına gönderdi. Belçikalı bakan Tho Francken, Cumartesi günü Lüksemburg'da bir araya geleceği Avrupalı meslektaşlarına, bu konuda daha fazla bilgi paylaşımı çağrısı yapacak.

ETİKETLER

BelçikaBrükselMülteciAvrupakarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24