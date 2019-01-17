"Ülkesine dönüp savaşmayınca Suriyelileri kınayacakmışız; peki, bizim memleketimizde ekmek savaşında ölünce üzülebiliyor muyuz?"

T24

Hukukçu Gönenç Gürkaynak, Ankara Siteler’deki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında beş Suriyeli işçinin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

31 Aralık’ta Taksim Meydanı’nda Suriyelilerin eğlenmesinin eleştirildiğini hatırlatan Gürkaynak, “Kutlama yapmaları ayıpmış, orasını anladık. Ülkesine dönüp savaşmayanı da kınayacakmışız. Peki, genç yaşında bizim memleketimizde ekmek savaşında ölse, ona üzülebiliyor muyuz” diye sordu.

Ankara Siteler’de bulunan bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında, beş Suriyeli işçi hayatını kaybetmişti. İşçilerin sigortalı ya da kayıtlı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken; bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün gece olayı duyar duymaz müfettişleri görevlendirdik. Olayla ilgili ihmal olursa gerekli müeyyideler uygulanacak" demişti.

Yangın merdiveni yokmuş

Öte yandan, yapılan incelemelerde Mobilyacılar Sitesi'ndeki 4 katlı fabrikada yangın merdivenin olmadığı görüldü. Hayatını kaybeden işçilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken; yapılan kimlik tespitinde ölen kişilerin, Suriye uyruklu Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin olduğu belirlendi.

Hukukçu Gürkaynak, yangının ardından Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçılığa dikkat çekerek şu paylaşımda bulundu: