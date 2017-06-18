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Ülkesine bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 20 bini geçti

Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyelilerin, 14 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmeleri gerekiyor

18 Haziran 2017 16:42

Ramazan Bayramı nedeniyle Kilis'ten ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacıların sayısı 6 günde 20 bini aştı. Ramazan Bayramı için ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki geçişleri devam ediyor. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; bölgeye gelenler, 40 santigrat dereceyi bulan sıcak havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturuyor.

Güvenlik güçleri, sınırda izdiham oluşmaması amacıyla Suriyelileri, kurulan 5 ayrı toplanma çadırında yönlendirip işlemlerini yapmalarını sağlıyor.

6 günden bu yana sınırdaki güvenlik noktasında işlem yapıp ülkesine geçen Suriyeli sayısının 20 bini aştığı belirtildi.

Sınır hattında pasaport veya geçici olarak verilen AFAD tanıtım kartları kontrol edilen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine geçiyor.

Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyelilerin, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye'ye dönmeleri gerekiyor. 

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