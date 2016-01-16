Ülkesindeki savaştan kaçtı; Türkiye'de kıskançlık kurbanı oldu

Bağcılar'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada ülkesindeki savaş sebebiyle Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu Khaled Alfınıs (34) bıçaklanarak öldürüldü. Polis, Suriye uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerden Mahmut Abdülgani T.'nin İstanbul'dan cinayet işledikten sonra ülkesine kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kulalık istedi

Bağcılar, Fevzi Çakmak mahallesinde 11 Ocak 2016 tarihinde meydana gelen olay görgü şahitlerine göre şöyle gelişti; Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak İstanbul'a gelen ve bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan Mahmut Abdülgani T. burada tanıştığı Suriye uyruklu H.A. adlı genç kadınla gönül ilişkisi kurdu. Olay günü aynı işyerinde çalışan M.S.D.'nin, H.A. adlı genç kızın yanına gelerek kulaklık istemesi üzerine kıskançlık krizine giren Mahmut Abdülgani T.'nin kavga çıkardığı belirtildi. Önce işyerinde başlayan kavga, iş çıkışı sokağa taştı. İş çıkışı evine giden M.S.D. ile Khaled Alfınıs, şüpheli Mahmut Abdülgani T. ve yanındaki arkadaşlarının saldırına uğradı. Sokakta yaşanan kavga sonucu Khaled Alfınıs bıçaklanarak hayatını kaybetti, M.S.D. ise olayda ağır yaralandı.

Suriye'ye geri dönüş

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada olayın şüphelileri Suriye uyruklu İbrahim M.(26), Wesim T.(21) ve Zekeriya T.(23) hemen yakalandı. Olaydan sonra kaçan Mahmut Abdülgani T.'yi yakalamak için ise polis takibe başladı. Şüphelinin cinayetin ardından kurtulabilmek için ülkesine geri dönmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Gaziantep'e doğru yola çıktığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için Kocaeli'nde operasyon yapıldı. Yolcu otobüsünün içinde yakalanan Mahmut Abdülgani T. İstanbul'a getirildi.

Şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



