Ülkesinde ilk kez bir camiyi ziyaret eden Obama: Sizler Müslüman veya Amerikalı değilsiniz...

Ülkesinde ilk kez bir camiyi ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama, ABD'deki Müslüman karşıtı söylemin asla hoş görülemeyeceğini söyledi. Ziyarette genç Müslümanlara da seslenen Obama, "Sizler Müslüman veya Amerikalı değilsiniz, sizler Müslüman ve Amerikalısınız" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Beyaz Saray geçirdiği 7 yılın ardından ülkesinde ilk kez bir camiyi ziyaret eden Obama, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde İslam Toplumu'na ait camide konuştu.

İslam sözcüğünün, barış anlamına gelen 'selam' kökeninden geldiğinin altını çizen Obama, "Esselamu Aleyküm, barış üzerinize olsun demek. İslam bir barış dinidir" dedi.

Kuruluşundan bu yana ABD'nin bir parçası olan Müslümanların, emniyet, istihbarat ve orduda görev alarak ABD'yi güvende tutmak için çabaladığına işaret eden Obama, Müslümanların ülkenin özgürlüğü için mücadele verdiğini söyledi.

​IŞİD gibi terör örgütlerinin İslam'ı veya Müslümanları savunmadığını belirten Obama, terör örgütünün öldürdüğü kişilerin çoğunluğunun da masum Müslüman erkek, kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.



"Buraya teşekkür etmeye geldim"



Obama, başkanlığı döneminde ilk kez cami ziyaret edecek

İslam'ın terörizmi yasaklayan bir din olduğunu belirten Obama, "İslam, diğerlerine karşı saygı duyulmasını isteyen geleneğe sahip" dedi.

Genç Müslümanlara da seslenen Obama, "Sizler Müslüman veya Amerikalı değilsiniz, sizler Müslüman ve Amerikalısınız" diye konuştu.

Obama, "Buraya Amerikalı Müslümanların yeterince duymadıkları iki sözcüğü söylemeye geldim, o da teşekkür etmek. Toplumumuza hizmetlerinizden dolayı teşekkürler, bizi güçlü ve birlikte tutan desteklerinizden ve bizi bütün bir Amerikan ailesi olarak tutan yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.