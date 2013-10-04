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Ekonomi

Ülker'in yüzde 20'sine 1,3 milyar dolarlık talep

Yıldız Holding, gelen yoğun talep üzerine ve piyasa likiditesinin artırmak amacıyla, satış oranının yüzde 20'ye çıkardı

04 Ekim 2013 15:19

Ülker, 2010 yılında başladığı yeniden yapılandırma çalışmalarını tamamlayarak, yüzde 20 hissesini daha borsada dolaşıma soktu. Ülker'in yüzde 20 hissesinin satışına, 44 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,3 milyar dolarlık talep geldi, talebin 431 milyon dolarlık kısmı karşılandı.
 
Bir süre önce Ülker'deki payının yüzde 10'luk bölümünü yabancı kurumsal yatırımcılara satacağını açıklayan Yıldız Holding, gelen yoğun talep üzerine ve piyasa likiditesinin artırmak amacıyla, satış oranının yüzde 20'ye çıkardı.
 
Yıldız Holding'in Ülker'deki paylarının yüzde 20'sinin satışı işlemine Ünlü Menkul Değerler A.Ş. münhasıran aracılık etti. Bu hisse satışı, Türkiye'nin son 3 yılda gerçekleşen bankacılık dışı en büyük hisse senedi piyasası işlemi oldu.
 
"Hızlandırılmış talep toplama" yöntemiyle gerçekleştirilen satışta, 44 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,3 milyar dolarlık talep geldi.
 
Talebin 431 milyon dolarlık kısmı karşılanırken, hisse fiyatı 12,60 lira olarak belirlendi. Satıştan elde edilecek 431 milyon dolarlık gelir, başta Gözde Girişim olmak üzere Yıldız Holding'in diğer mevcut yatırımlarında kullanılacak.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) ve Yıldız Holding Gıda ve İçecek Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, yurt dışı yatırımcılardan gördükleri ilginin dikkate değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
 
"İki yıl önce hissedarlarımıza Ülker hissesindeki likiditeyi artıracağımıza dair taahhütte bulunmuştuk. Şimdi bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Satış tamamlandığında Ülker hissesindeki günlük işlem hacminin 10 milyon doların üzerinde oluşmasını bekliyoruz. Çok müspet ve beklenenin üzerinde bir taleple karşılaştık. Daha önce Ülker'in yüzde 22'si halka açık olmasına rağmen ancak hissedarlarımızın yarıya yakını hisseleri çok uzun zamandır elinde tutuyordu. Bu da hissenin işlem görme oranını kısıtlıyordu. Bu satış sonunda Ülker'in halka açıklık oranı yüzde 42'ye çıkacak. Artan likidite ile büyük kurumsal yatırımcılar da Ülker hissesini alabilecekleri için, hisse değeri, şirketin gerçek performansını gösterecek seviyeye ulaşacak."

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