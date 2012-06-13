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Ülker'in kurucusu Sabri Ülker son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız Holding ve Ülker in kurucusu Sabri Ülker, Fatih Camisinde son yolculuğuna uğurlandı

13 Haziran 2012 20:08

92 yaşında hayatını kaybeden Ülker’in kurucusu Sabri Ülker için Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Başbakan Erdoğan, Ülker’in tabutuna omuz verdi.

 
 
Yıldız Holding ve Ülker'in kurucusu Sabri Ülker için Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
 
Vali Hüseyin Avni Mutlu ile camiye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cami avlusunda Sabri Ülker'in oğlu Murat Ülker, damadı Orhan Özokur, torunları Ali Ülker, Ahmet ve Ömer Özokur'a taziyelerini ileterek başsağlığı diledi.
 
Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, camide kıldıkları öğle namazının ardından cenaze namazı için avluya geçti.
 
Sabri Ülker'in cenaze namazını, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Yaran, yaptığı konuşmada, Sabri Ülker'in memleketin önde gelen sanayicilerinden biri olduğunu söyledi.
 
Cenaze namazına katılanlardan helallik isteyen Yaran, kendisi ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez adına Ülker'in ailesi, sevenleri ve dostlarına sabır diledi.
 
 

Erdoğan omuz verdi

 
 
Üzerinde Kabe örtüsü de bulunan Sabri Ülker'in naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu.
 
Sabri Ülker'in tabutuna cenaze aracına kadar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da omuz verdi.
 
 

Kimler katıldı?

 
 
Cenaze törenine Sabri Ülker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ile Oltan Sungurlu, Tanıl Küçük, Halis Komili, Temel Kotil, Mehmet Yıldırım, Yıldırım Demirören, Hamdi Akın, Nihat Özdemir, Ali Müfit Gürtuna ve Firuz Kanatlı'nın da aralarında bulunduğu siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
 
Daha sonra Sabri Ülker'in naaşı, toprağa verileceği eski Kozlu Mezarlığı'na doğru yola çıkarıldı.
 
Bu arada, cenaze töreninde katılımcılara su dağıtıldı. Cenaze töreni için Fatih Camisi'ne gelenler de girişte aramadan geçirildi.

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