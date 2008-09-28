Ülker'e Afrikalı ortak

Ülker'in çatı kuruluşu Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bizim Toptan Mağazalar Zincirinin yüzde 20’si Güney Afrika merkezli Standart Bank Group’a bağlı özel sermaye fonu olan SU Private Equity tarafından satın alındı.



Bizim Toptandan yapılan açıklamada, Rekabet Kurumundan onay alınmasının ardından 26 Eylül 2008 itibariyle satış işlemi tamamlanan Bizim Toptandaki ortaklık yapısının, yüzde 60 Yıldız Holding, yüzde 20 SU Private Equity ve yüzde 20 Strategic Investment Fund olarak değiştiği kaydedildi.



Ortaklar arasında yapılan gizlilik anlaşması gereği, satış bedelinin açıklanmadığı belirtilerek, ortaklığın ardından SU Private Equity Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü’nün, fonu temsilen Bizim Toptanda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağı duyuruldu.



Bizim Toptan Mağazaları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yaşar Serdengeçti yaptığı değerlendirmede, büyüme ve kurumsallaşma açısından SU Private Equity’nin cazip bir teklifte bulunduğunu belirterek, "Gelecek stratejilerimize uygun olduğu için teklife olumlu cevap verdik" ifadesini kullandı.



Serdengeçti, SU Private Equity’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olarak şirketlerin büyümelerine katkıda bulunduğuna işaret ederek, bu ortaklıkla bir yandan büyümeye devam ederken, diğer taraftan kurumsallaşma çalışmalarını da tamamlamış olacaklarını belirtti.



SU Private Equity Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü ise, Türkiye’de 200 milyon dolarlık bir fonla yatırım yaptıklarını belirterek, şirketlere sadece para yatıran bir fon olmadıklarını, hedeflerinin ortak oldukları şirketlere değer katmak olduğunu vurguladı. Ünlü, Bizim Toptan’ın, sektörünün lider şirketlerinden biri ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu, şirketin geleceğine güvendiklerini ifade etti.



Bizim Toptan



Toptan mağazacılık alanında faaliyet göstermek üzere 2001 yılında Yıldız Holding çatısı altında kurulan Bizim Toptan, ilk mağazasını 2002 yılı Ocak ayında İstanbul’da açtı. Aradan geçen yedi yıllık sürede Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri haline gelen Bizim Toptan, Fortune Dergisinin 2007 yılı cirolarına göre Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 49;uncu sırada yer aldı.



Bugün 50 ilde 86 mağazası bulunan Bizim Toptan, beş yıllık süreçte 150 mağaza açmayı hedefliyor.



Hızlı tüketim ürünlerini yaygın, çağdaş, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda müşterilerine ulaştırma vizyonu ile hareket eden Bizim Toptan, tek ve büyük mağazalar yerine, müşterisine en yakın noktalarda daha küçük metrekareli mağazalar açarak "toptan satış mağazacılığı" alanında kendine özgü bir konsept geliştirdi.



Su Private Equity



Su Private Equity 2007 başında 200 milyon dolar büyüklüğünde bir özel sermaye fonu olarak kuruldu. Şirket o tarihten bu yana büyüme potansiyeli gösteren Türkiye’de yerleşik şirketlere yatırım yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.



İlk yatırımını geçen yıl Fida Film’e yapan Su Private Equity, önümüzdeki üç yıl içinde BTT ve Fida Film de dahil olmak üzere altı ile sekiz şirkete yatırım yapmayı hedefliyor. Su Private Equity’nin yatırım yapmayı hedeflediği öncelikli sektörler arasında perakende, dağıtım, finansal hizmetler, üretim ve medya yer alıyor.

