-Ülker Sports Arena kapılarını açıyor İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Fenerbahçe erkek ve bayan basketbol takımlarının maçlarını oynayacağı Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena, yarın hizmete girecek. Fenerbahçe Ülker'in, THY Avrupa Ligi'nde İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani ile saat 21.00'de yapacağı karşılaşma, yeni salonun açılış maçı olma özelliği taşıyacak. Daha önce Beko Basketbol Ligi'ndeki Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes maçıyla açılması planlanan, ancak sarı-lacivertli takımın seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle açılışı ertelenen Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena, bir Avrupa Ligi mücadelesiyle basketbolun hizmetine girecek. Çeşitli ışık ve video gösterilerinin yapılacağı açılış maçına, Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu'nun da katılacağı bildirildi. -Ülker Sports Arena- Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena, Fenerbahçe basketbol takımlarının maçlarının yanı sıra dünya yıldızlarının sahne şovlarına da ev sahipliği yapacak. Yıldız Holding sponsorluğunda hayata geçirilen 15 bin kişi kapasiteli salonun toplam inşaat alanı 67 bin metrekareden oluşuyor. İç yüksekliği 28 metre olan salonda, 6 adet soyunma odasının yanı sıra, 5 adet de küçük soyunma odası bulunuyor. Salon, 44 adet locası, salonu gören restoranı, özel alanlarının yanı sıra, hem antrenmanlar hem de maçlar için kullanılabilecek 2 bin 500 kişi kapasiteli küçük salonu ile basketbola hizmet verecek. Planlama aşamasında her türlü detayın düşünüldüğü salonun iç mekan reklam alanları, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Tribünleri dolaşan 360 derece LED kuşağı, ağırlığı 28 tonu bulan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan Skorbord'u ile sponsorlarına iletişim alan ve olanakları sunuyor. Salonun, sadece basketbol maçlarına değil dünya yıldızlarının sahne şovlarına, konserlere, aile gösterilerine de ev sahipliği yapacağı bildirildi.