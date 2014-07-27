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Ekonomi

Ülker, Obaçay'ın tamamını satın aldı

Ülker iştiraklerinden Yıldız Holding, Obaçay'ın Alman ortağının yüzde 71 oranındaki hissesini satın alarak, şirketin tek sahibi olacak

27 Temmuz 2014 21:42

Ülker'in çatı şirketi Yıldız Holding, Obaçay'da Alman ortağı Milford ile yollarını ayırıyor. Yıldız Holding, 2010 yılında kurulan Miford-Yıldız şirketinde ortağının yüzde 71 oranındaki hissesini satın alarak şirkete tek başına sahip olacak.

Hürriyet'in haberine göre, Rekabet Kurulu'nda yer alan duyuruya göre, Milford Yıldız Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin yüzde 70.61'i Yıldız Holding tarafından Laurens Spethmann Holding'ten devralınacak. Böylece Ülker şirkette tek hakim durumuna gelecek.

Ülker ile Alman ortağı Türkiye çay pazarının en büyük oyuncularından Obaçay'ı da içerisinde bulunduran Milford Yıldız Gıda Sanayi şirketini 2010 yılında kurmuştu.

Obaçay'ın son açıklanan verilere göre 10 bin ton çay üretim kapasitesi ve pazarda yüzde 10 payı var. Firmanın Hendek'te fabrikası, Akyazı'da depo ve paketleme tesisi ve Arsin'de depo ve harmanlama ünitesi bulunuyor.

1907 yılında kurulan Laurens Spethmann Holding çayda bir dünya devi. Alman şirketin Rusya, Fransa ve Avusturya'da da çay tesisleri ve 2 bine yakın çalışanı bulunuyor.

 

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