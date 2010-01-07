Ülker grubu telekomda büyümek için Netaş’ın peşinde

T24- İştirakleri birer birer satıldığı bilinen Nortel'in,Türkiye’deki şirketi Netaş’ın da satışında sona gelindi. Ernst and Young Londra ofisinin yürüttüğü operasyonda en güçlü adaylar Ülker’in Data Teknik’i ve Havelsan.

Netaş’ın ana ortağı ve Kuzey Amerika’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan Nortel Networks’ün iflasıyla birlikte dünyadaki varlıklarının satışı da devam ediyor. Kayyumluğunu Ernst&Young’ın Londra ofisinin üstlendiği ihalelerde şirket tüm dünyada parça parça satışa çıkarıldı. Bu süreçte Nortel’in Türkiye’de yüzde 53’üne sahip olduğu Netaş’ın satışı için iki iddialı firmanın çekiştiği öğrenildi.



Milliyet gaztesi'nden Eyelem Türk'ün haberine göre,Nortel’e ait hisselerin satılacağı ihaleye katılacak firmalardan biri Ülker grubunun çatısı konumundaki Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Datateknik. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Güçlendirme Vakfı’na ait olan Havelsan’ın da alım için istekli olduğu konuşuluyor.

Ortaklık yapısı

Nortel’in Türkiye’de Netaş’la ortaklığı bulunuyor. Nortel, Netaş’ın yüzde 53’üne sahip. Yüzde 31’i halka açık olan Netaş’ın yüzde 15 hissesine de TSK Güçlendirme Vakfı’na sahip.

Bir süre önce Nortel Networks International Finance & Holdings B.V, Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş sermayesindeki yüzde 53.13 payla ilgili olarak hisselerin satışı dahil stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yatırımcılarla temasa başlandığını duyurmuştu.



Müşterek kayyum sıfatıyla Christopher John Wilkinson Hill imzasıyla Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon ile ilgili olarak (Kayyum nezaretinde) Nortel Networks International Finance and Holdings B.V’den İMKB Başkanlığı’na gönderilen açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştı.



1973’te kuruldu



1973 yılında kurulan ve araştırma geliştirme faaliyetleriyle Türkiye’de pek çok ilki gerçekleştiren Nortel Netaş, servis sağlayıcıların ve kurumların ses, veri ve görüntü iletişimine yönelik entegre iletişim ağları ve altyapıları kuran bir firma.800’ü aşkın mühendisten oluşan bir teknoloji grubuyla faaliyet gösteren firma savunma sektörüne Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birimlerinin PABX sistemleri ihtiyaçlarını sağlayarak adım atmıştı.Netaş, Ar-Ge, biriminin gelişen ihtiyaçlar ve teknoloji paralelinde geliştirdiği sistemlerle Türkiye’nin askeri iletişim ağının modernizasyonunda önemli görevler üstlendi. Şirket geçen yıl dokuz ayda 22.7 milyon TL kâr elde etti.

Ülker, Microsoft’la görüştü bilişimde hedef büyüttü

Ülker grubunun bilişim sektöründe büyümeyi planladığı, bu hedefte doğru yol haritasını çizmek için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ile grubun Bilişim Grubu Başkanı Cahit Paksoy’un Microsoft CEO’su Steve Ballmer’la görüştüğü aralık ayında basına yansımıştı. Microsoft’un Seatle’daki merkezinde gerçekleşen 2 saatlik görüşmenin ardından grubun bilişimle ilgili hedefleri açıklanmıştı.Yıldız Bilişim Grubu’nun toplam cirosu 1 milyar doları bulduğu;5 yılda cironun 5-6 milyar dolara çıkarılması hedeflendiği;bu doğrultuda stratejik ortaklıklar ve satın almaların yapılabileceği açıklanan hedeflerdi.



Nortel parça parça satılıyor

1895’te Kanada’da kurulan Nortel 150 ülkede faaliyet gösteriyor.Tüm dünyada yaklaşık 32 bin 550 çalışanı bulunan Nortel'in ana faaliyet alanı cep telefonu ve telekomünikasyonağlarına servis sağlamak. Ayrıca optik, kablosuz ve ses teknolojileri hizmeti veren şirket, alanında Fransız Lucent ve Çinli Huawei’den sonra dünyanın üçüncü büyük şirketi. Üçüncü çeyrek zararı 3.4 milyar dolar olan şirketin, 14 Ocak 2009’da iflas ertelemesi başvurusunda bulunduğu biliniyor.Nortel’in bazı bölümleri Ericsson, Avaya, Ciena Corporation ve Kapsch gibi şirketlere satıldı.

