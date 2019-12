Ülker Dünya devlerinden vazgeçmiyor

T24-Çikolata devi Godiva’yı alarak dikkatleri üzerine çeken Ülker, şimdi de bir başka dünya deviyle ilgileniyor. Firmanın ABD’li McCormick ile görüşme yaptığı öğrenildi



2007 yılında dünyanın en lüks çikolata markası Belçikalı Godiva’yı 850 milyon dolara satın alan Ülker, şimdi de gözünü bir başka dünya devine çevirdi.





Milliyet gazetesinin haberine göre, ABD’li ünlü baharat markası McCormick’le ilgilendiği öğrenilen Ülker’in, bu markayla ya Kellog ve Hero firmalarıyla olduğu gibi Türkiye pazarında ortaklık kurması ya da daha ileri bir operasyon için görütüğü belirtiliyor. Ülker, Godiva’yı satın aldıktan sonra geçen yıl da Dandy markası ile tanınan Avrupalı ünlü sakız üreticisi Gumlink ile yüzde 50-50 ortak olmuştu.





Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Atilla Kurama, bir süre önce Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada gelecek hedeflerine ilişkin olarak uluslararası boyutta gelişim fırsatı sunan potansiyel ortaklıklar üzerinde çalıştıklarını anlatarak, gıda alanında global ortaklıklara sıcak baktıklarını belirtmişti.



Bir kilerde kuruldu



Dünyaca ünlü baharat firması McCormick, ABD’nin Baltimore şehrinde 1889 yılında 25 yaşındaki Willoughby M. McCormick tarafından bir oda bir kiler bulunan evinde kuruldu

İlk ürünü meyve şurubu, bira özü ve demir yapıştırıcısı olan McCormick, bu ürünlerin satışını kapı kapı dolaşarak gerçekleştirdi.



“En iyisini yap, birisi satın alır” sloganıyla yola çıkan girişimci McCormick, 1896 yılında da Philadelphia’daki F.G. Emmett adlı baharat şirketini satın alarak büyümesine devam etti.

Firmaya ait bütün makinaları gemiyle Baltimore’a taşıyan McCormick’in baharat üretimi bu fabrikayı satın almasıyla hız kazandı. Ardından ihracata da başlayan McCormick, firmasını bugün dünyada baharat ve otlar konusunda lider bir firma haline getirdi.



Günümüzde dünya genelinde yaklaşık olarak 8 bin çalışanı bulunan ve 2008 net satışları 3.1 milyar dolar olan bu dev firmanın sahip olduğu markalar şöyle:





McCormick, Schilling (ABD), Zatarain’s (ABD), Old Bay Seasoning (ABD), Ducros (Avrupa), Club House (Kanada), Billy Bee Honey (Kanada), Schwartz (İngiltere) ve McCormick Foods Australia (Avustralya), Thai Kitchen and Simply Asia (ABD) ve Lawry’s and Adolph’s (ABD).

Almanya’nın çaycısıyla da görüşme yapıyor



Yıldız Holding, 90’ların başında yeni sektörlere açılım stratejisini benimsedi. İlk uluslararası ortaklık tecrübesi 1993 yılında Avrupa’nın

en büyük nişasta üreticisi Cerestar’la oldu.

Holdingin bir diğer yabancı ortaklığı bebek maması üretiminde gerçekleşti. 2003 yılında İsviçreli Hero ile birlikte Türkiye’nin ilk yerli bebek maması fabrikasını kurdu.

Holdingin amiral markası Ülker, 2005’te dünyaca ünlü kahvaltılık gevrek üreticisi Kellogg ile Türkiye’de ortak olarak markanın yanına adını yazdırdı. Ülker, 2007’de de Belçika’nın çikolata devi Godiva’yı satın aldı.

2009’da Danimarkalı Gumlink ile yüzde 50-50 ortaklık kurdu.

Yıldız Holding, Avrupa’nın önde gelen çay üreticilerinden Laurens Spethmann Holding ile halen ortaklık görüşmelerini sürdürüyor.