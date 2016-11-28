Ülker, Delacre'yi İtalyan çikolata devine satacak

Ülker Grubu, iki yıl önce kendisine bağlı Yıldız Holding’in alt markası Pladis olarak İngilizler’den satın aldığı United Biscuits’e ait bisküvi üreticisi Delacre firmasının bazı varlıklarını İtalyan çikolata devi Ferrero International’e satmaya hazırlanıyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Ferrero Türkiye’ye 2012 yılında Manisa’da yaptığı 115 milyon dolarlık yatırımla gelmiş ve firmanın bölge direktörü Renato Danna, “İtalya’da Ferrero ne ise Türkiye’de de Ülker o demek. Ülker’i geçemeyeceğimizi biliyoruz. Ülker ile ortak iş yapmayı istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

United Biscuits’e ait olan Belçikalı kurabiye üreticileri Delacre ve Delichoc ile Fransa ve Belçika’daki iki büskivi fabrikasını satın alacak Ferrero’nun Pladis’e ödeyeceği bedel bilinmiyor.