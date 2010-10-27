Ülker basketboldan çekiliyor

T24 - Üç büyüklerle anlaşması 2011 Mayıs ayında sona erecek olan Ülker bir daha yenileme yapmayacak. Ülker bu kararı alırken THY'nin anlaşmalarını gerekçe gösteriyor.

2006 yılında basketbol kulübünü kapatıp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olan Ülker'in önümüzdeki yılın Mayıs ayında sözleşmesi bitiyor. Ülkerli yöneticiler, üç büyüklerle yeniden sponsorluk anlaşması yapmayı düşünmüyor.

Ülkerli yetkililer, 'Zor durumda kalmasınlar diye bunu önceden kulüplere bildirdik. Aslında geçtiğimiz yıldan itibaren bu görüşmeler var. Gerçekten bu işe çok büyük bütçe ayırıyoruz. Özellikle basketbolda adeta bütün sponsorluklar bizim üstümüzde. Sponsorluklar artık çeşitlenmeli' açıklamasını yaptılar.



77.5 milyon Euro

Türk Hava Yolları'nın M.United'le yıllık 2.7 milyon sterlin, Barcelona'yla da 2.5 yıllığına 6.7 milyon euroya anlaşma yapması, Avrupa'ya açılan Ülker'in de iştahını kabartıyor. Yıllık F.Bahçe'ye 7 milyon, G.Saray'a 5, Beşiktaş'a 4.5 milyon euro veren Ülker, 5 yılda 77.5 milyon euro harcıyor.



Euroleague ne olacak?

Ülkerspor Basketbol takımı kapandıktan sonra Fenerbahçe ile birleşmiş, Euroleague'te oynama hakkı da Fenerbahçe'ye geçmişti. Şimdi sponsorluk anlaşmasının bitmesi halinde bu hakkın kullanımı da yeniden gündeme gelecek. Ancak Fenerbahçe ile spor salonu yatırımı da bulunan Ülker'in bu hakkı Sarı-Lacivertli kulübe kullandırmaya devam edeceği de konuşuluyor.



Futbolda yola devam

Potada sponsorluk anlaşmalarını bitirmeye hazırlanan Ülker, futbolda ise böyle bir tasarrufa gitmeyi düşünmüyor. Ülkerli yetkililer, futbol konusundaki sponsorluktan çok memnun olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Ayrıca futbolda yapılan sponsorluk anlaşmalarının da uzun vadeli olması, böyle bir ihtimali ortadan kaldırıyor. Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşmalar da sürecek.



