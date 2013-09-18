Ülker, Aytaç Et'i satın aldı

182 milyon liraya Adapazarı Şeker Fabrikası'nı dün satın alan Yıldız Holding'ten bugün dev satın alma haberi daha geldi.

Yıldız Holding'ten yapılan açıklamaya göre holding Aytaç'ın Çankırı Çerkeş’te 910 dönümlük arazi üzerine kurulu tesisinin yüzde 75’ini gayrimenkulleri ile birlikte satın almak için Yimpaş Holding ile ön anlaşma imzalandı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre şu anda 216 çalışanı bulunan Aytaç Et, tüm mali yükümlülükleri ile birlikte 150 milyon liraya Yıldız Holding’e devredilecek.

Anlaşma, Aytaç’ın sadece et entegre tesislerini kapsıyor. Satın alımın tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı gerekiyor.

Yılda 7500 ton et işleme kapasitesine sahip

1995 yılında Çankırı Çerkeş'te kurulan Aytaç Et tesisleri 912 dönüm arazi üzerinde toplam 217.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Fabrika, günde 750 büyükbaş, 2.500 küçükbaş hayvan kesimi ve yılda 7.500 ton işleme kapasitesine sahip. Aytaç Et, yılda 6.000 ton sucuk, 5.400 ton sosis, 7.920 ton salam ve 2.112 ton donuk ürün kapasitesine sahip. Tesiste 24 saat gıda hijyen ve güvenliğine yönelik analizi yapan cihazlarla donatılmış laboratuvar da bulunuyor.

Satın almalarla gündeme geldi

Yıldız Holding son zamanlarda yaptığı satın almalar ile dikkat çekiyor. Şirket dün Adapazarı Şeker Fabrikasını, temmuz ayında da 33 milyon lira kaşılığında Onurex’i satın alırken, arkasından Derby Tıraş Malzemeleri ve Tokai çakmaklarının üreticisi Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 48.81’ine 4.4 milyon liraya ortak oldu. Makine Takım’ı 15.3 milyon liraya satın alan Yıldız Holding, 2011’de de 600 milyon TL’ye Şok marketlerini satın almıştı.