Ülker 94 yıllık Gumlink’i Türkiye’ye taşıyor

Ülker Grubu, Godiva’nın ardından Danimarkalı ünlü sakız üreticisi Gumlink’le el sıkıştı. Yarı yarıya kurulan ortaklık sonucu şirketin fabrikası Türkiye’ye taşınacak ve 900 kişiye istihdam sağlanacak



Geçen yıl lüks çikolata markası Godiva’yı 850 milyon dolara satın alarak ‘global güç olma’ konusunda önemli bir adım atan Ülker grubu, şimdi de Danimarkalı sakız şirketi Gumlink’i Türkiye’ye getiriyor.



Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip Avrupa'nın en büyük sakız üreticisi olan Gumlink ile yüzde 50 - 50 ortaklı Continental Confectionery Company (CCC) adlı bir şirket kuran ve ilk etapta 100 milyon dolarlık ortak yatırım kararı alan Murat Ülker’in şirketi Yıldız Holding ile Gumlink arasında varılan anlaşma gereğince Danimarka’daki fabrika kapatılacak. Gumlink'in Danimarka'daki fabrikası Türkiye'ye taşınıp Baycan fabrikasıyla birleşecek. Yeni tesiste Türkiye ve çevre ülkelere yönelik sakız ve şekerleme üretilecek. Üretim olduğu gibi Türkiye’ye taşınacak. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Ülker Grubu (Çikolata-Şekerleme) Başkanı Ali Ülker şunları söyledi:



“Bulunduğumuz pazar ve kategorilerde birinci olamıyorsak da ikinci olmayı hedefleriz. Baycan şirketiyle oluşturduğumuz ortaklıkta sakızda hedeflerimize tam olarak ulaşamadık.



Gumlink'in Danimarka'daki merkezinde, sakızda bir lisans almak ve teknolojik işbirliği imkanlarını görüşmek için buluştuğumuz Gumlink CEO’su ile aramızda bir dertleşme oldu. İşçilik maliyetlerinin arttığından, kârlılıkların düştüğünden bahsettiler. Pek çok ortak noktamız olduğunu anladık. Gumlik CEO'su birden bire birleşme operasyonuna sıcak bakıp bakmayacağımızı sorunca Türkiye’de ortak yatırım yapma kararı aldık. Konuyu yetkili kurullara götürdük. Ardından fizibilite çalışmaları, karşılıklı fabrika ziyaretleri, karlılık araştırması derken işi bitirdik.”



Yeni şirket dünya pazarında söz sahibi olacak



Ülker Grubu Başkanı Ali Ülker, hedeflerinin şeker ve sakız pazarında daha güçlü bir oyuncu haline gelmek olduğunu açıkladı. "Continental Confectionery Company, (CCC) Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde güçlü bir sakız ve şekerleme oyuncusu olacak" diyen Ülker, Türkiye'de şu anda yüzde 12 civarında olan sakız ve şekerleme pazarındaki paylarını da 2014'e kadar yüzde 30'a çıkaracaklarını söyledi.



Godiva gücü artırdı



Yıldız Holding Mali İşler Grup Başkanı Atilla Kurama, “Kârlı bir alışveriş gibi görünen ortaklıkta Godiva’nın sahibi olmalarının etkili olup olmadığı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:



“Godiva’yla tanınıyoruz. Masaya oturduğunuzda mutlaka etkisi oluyor. Ancak onlarda yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle zorlanıyorlarmış ve arayışta idiler”



Tarafların anlaşmasından sonra Murat Ülker Danimarka’ya giderek anlaşmaya son şeklini verdi.

Anlaşma, Gumlink’in merkezinin bulunduğu Danimarka’nın Vejle şehrinde 3 Nisan tarihinde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Gumlink Yönetim Kurulu Başkanı Holger Bagger-Sorensen tarafından imzalandı.



İhracatımız patlayacak



Anlaşmaya göre kurulan Continental Confectionery Company şirketine Yıldız Holding bünyesinde sakız ve şekerleme üretimi yapan Baycan, Horizon ve Etkin şirketleri ile Gumlink'in private label ve markalı sakız alanındaki üretiminin tamamı devredilecek. Gumlink'in, nutrasötik ve tıbbi sakız konuları dışında kalan iş kolları, belirlenen coğrafyada etkin olmak üzere bu ortaklık içerisinde yer alacak. Kurulacak yeni fabrika için ilk etapta yaklaşık 900 kişi istihdam edilecek.



Avrupa'da üretimin çok zor hale geldiğini, şeker ve sakızda çok fazla üretim kalmadığını belirten Ali Ülker, şöyle devam etti: "Yıldız Holding'in elinde şu anda iyi bir üretim tesisi var. Biz üretimi biliyoruz. İyi bir ürün portföyümüz var. Ülker'in dağıtım gücü var. Şeker konusunda da Ülker'in ihtisası var. Gumlink'te ise onlar sakızla ilgili teknolojiye gayet iyi hâkimler. Onların Ar-Ge laboratuvarında sadece sakız geliştirmekle ilgili 80 kişi var. Yaptıkları iş, sakız teknolojisini dünyaya satmak. Şirket ilaç ile sakızı bir araya getirmeye çalışıyor. Soğuk algınlığını atlatmak için belki sakız çiğnenebilecek, Avrupa'daki mevzuat buna izin veriyor." CCC'nin Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde güçlü bir sakız ve şekerleme oyuncusu olacağını açıklayan Ülker, geniş bir coğrafyaya yayılacaklarını belirtti. Ar-Ge ve İş Geliştirme Grup Başkanı Zeki Ziya da şu andaki büyüme stratejilerinin yüzde 90'ını iç büyüme ve sıfırdan yatırım, yüzde 10'unu ise satın almaların oluşturduğunu belirtti. 2009'un cevaplanması zor bir soru olduğunu belirten Ziya, "Burada da büyüme grafiğini yukarı doğru koyduk. Net satışlarımızda, büyüyen bir ciroyla karşınıza gelmeyi umut ediyoruz" dedi.



10.9 milyar dolarlık ciro



Toplantıda konuşan Ar-Ge ve İş Geliştirme Grup Başkanı Zeki Sözen, Yıldız Holding’in 2008 itibariyle cirosunun 10.9 milyar doları aştığını ve çalışan sayısının da 30 bine yaklaştığını söyledi. Krizde çikolata tüketiminin arttığını söyleyen Sözen, “Godiva’nın satışları da krize rağmen arttı” dedi.



Arazi bakıyor



Grup yeni fabrika için Çorlu ve Düzce taraflarında 30 bin metrekarelik arazi bakıyor. Fabrikanın 2010 yılı içinde üretime geçmesi planlanıyor. O tarihe kadar üretim Baycan tesislerinde devam edecek. Yeni şirket, Türkiye’nin yanı sıra çevre ülkelere de sakız ve şekerleme ihraç edecek.



112 milyon Euro’luk dev



Dansk Tyggegummi Fabrik A/S 1915'te Holger Sørensen tarafından Danimarka'nın Nørregade şehrinde kuruldu. Girişimci zekasıyla ün salan Sørensen, konfeksiyon işi yapıyordu. Ancak her daim yeni fırsatları kovalayan Sørensen, Londra'daki bir sergide sakızla tanıştı. Sakızın tarifini satın alan Sørensen, geri döndüğünde kendi mutfağında ufak çaplı deneylere başladı. Bir çok denemeden sonra başardı ve küçük ölçekte üretimle işe başladı. İlk sakızı olan Vejle Tyggegummi Ocak 1927'de piyasaya çıktı. Kısa zamanda büyük beğeni kazanan Vejle Tyggegummi Jutland ve Funen bölgesinde de satılmaya başladı.1939'da ise Dandy markası ilk kez tüketiciyle buluştu. Kısa sürede Nørregade üretim tesisleri yetmemeye başladı. 1927'de sakız üretimi Strandgade'de daha geniş bir fabrikaya taşındı. Yeni makineler alındı böylece üretim artırıldı. Yüksek kalite ve fazla çeşite olan talep oldukça fazla olması satışları yükseltti. Bir süre sonra Holger Sørensen'in fabrikasından üretilen sakızlar Danimarka'nın her bölgesinde satılır hale geldi. Bugün 440 çalışanı bulunan şirketin yıllık cirosu 112 milyon euro. Şirket yılda 10 bin ton sakız mayası ve 40 bin ton sakız üretimine sahip.





Yıldız Holding hızla büyüyor 2007 2008 Net satışlar 9.1 milyar dolar 10.9 milyar dolar Dış ticaret 510 milyon dolar 1.3 milyar dolar Yatırımlar 328 milyon dolar 503 milyon dolar Faaliyet karı 198 milyon dolar 268 milyon dolar Çalışan sayısı 25.100 29.500 Hedef Hedef