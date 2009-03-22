Ülkenin geleceği Erbil'i endişelendiriyor!

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan pek memnun olmadığını her fırsatta dile getiren Erbil’ oğlunun geleceği için neden korkmuyor?
Son dönemde politik çıkışlarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evlendiği Sait Halim Paşa Yalısın’da Habertürk gazetesinin sorularını cevapladı. 'Sanatçılar iyice yalaka oldu'
Türkiye’nin geleceğinden endişe duyduğunu söyleyen Erbil, espri yapmaktan da geri kalmadı. “Ayıptır söylemesi oğlum Ali Sadi’nin Amerikan pasaportu var. Biz önlemimizi almışız” dedi.
Hayatıyla ilgili A’dan Z’ye her şeyi anlatan Mehmet Ali Erbil’in ülke gündeminden, siyasete ve kadınlara dair birbirinden ilginç cevaplarının yer aldığı röportajdan bölümler… Bu sıralar memleket sorunları yüzünden bir hayli dertlisiniz. Yaptığınız açıklamaların hemen ardından da “Hapiste bana çamaşır getirirsiniz” dediniz. Gerçekten hapse düşmek gibi bir kaygınız var mı?
Allah korusun. Biz partiler üstüyüz kardeşim. Politikacıların üstündeyiz. Biz halkız, gerçeğiz. Gerçekleri söylemezsem gerçeklere ihanet etmiş olurum. Bunca yıldır bana gösterilen sevgiye ihanet etmiş olurum. Benim söylediklerim kimseye batmaz zaten. Söylemezsem yediğim ekmeği hak etmem. AKP’nin çıkış noktası özgürlük, çok sesliliktir. Herkes fikrini söylemeli. Onların iyi şeylerini de söylüyorum, eleştiriyorum da. ‘Allah razı olsun Bakan Akdağ ilacımı getirdi’ İktidarın beğendiğiniz icraatları var mı?
Var tabii. Benim bulunmayan bir kan ilacım vardı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan ilacımın getirilmesi için ricada bulundum. Girişimde bulundu. Allah razı olsun ilacım bulunabiliyor artık…. Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan’a “Gel tartışalım Mehmet Ali Erbil yönetsin” diye çağrıda bulunmuş yönetir misin?
Tabii yaparız. Kendi formatımızda kendi çizgimizde yaparız. Kimseye de ayrıcalık göstermem.
‘Siyaset bana girsin’ Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?
Siyaset bana girsin. Biz siyasetin üstündeyiz. Ben siyasete girmem. ‘Mehmet Ali Birand’ın her gün başına geliyor’
Yayında pantolonunu indirdiğiniz şahsın cinsel uzvu göründü. Bu olaydan sonra sizin için “Bitti” diye yorum yaptılar, ama bitmediniz…
Bu herkesin başına gelebilecek bir kazaydı. Mehmet Ali Birand’ın her gün başına geliyor. Pek kaza değildi. Resmen indirdiniz.
Ama her gün indiriyordum. Her günde altından uzun don çıkardı. O olay şovun bir parçasıydı. Recep İvdeki’i izlediniz mi?
Fragmanlarını izledim. İzlemeye vaktim yoktu… A.R.O.G’u izlediniz mi?
Onu da izlemedim.
‘İzlemedim, ama güvendiğim insanlar izlemiş…’ Ama çok eleştirdiniz. İzlemeden mi yaptınız o eleştirileri?
Yani duyduklarımla, güvendiğim insanlardan aldığım duyumlarla yaptım o eleştirileri… Eskiden casinolarda rulet poker oynardınız. Şimdi sadece makinalarda görüyoruz sizi?
Kumardan sıkıldım. Yeteri kadar oynadık. Şimdi oyalanmak için oynuyorum Bıktım. Çapkınlıklara son verdiniz. Yaşlandınız mı artık?
Uslandım artık. Şimdiki evliliğimde her şeyi buldum. Bu yüzden ihtiyaç duymuyorum. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan pek memnun görünmüyorsunuz. Oğlunuz Ali Sadi’nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Oğlum için endişelenmiyorum. Ayıptır söylemesi Amerikan pasaportu var. Biz önlemimizi almışız…