Ülkenin geleceği Erbil'i endişelendiriyor!

'Sanatçılar iyice yalaka oldu'

‘Allah razı olsun Bakan Akdağ ilacımı getirdi’



‘Siyaset bana girsin’

‘Mehmet Ali Birand’ın her gün başına geliyor’



‘İzlemedim, ama güvendiğim insanlar izlemiş…’

Son dönemde politik çıkışlarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evlendiği Sait Halim Paşa Yalısın’da Habertürk gazetesinin sorularını cevapladı.Türkiye’nin geleceğinden endişe duyduğunu söyleyen Erbil, espri yapmaktan da geri kalmadı. “Ayıptır söylemesi oğlum Ali Sadi’nin Amerikan pasaportu var. Biz önlemimizi almışız” dedi.Hayatıyla ilgili A’dan Z’ye her şeyi anlatan Mehmet Ali Erbil’in ülke gündeminden, siyasete ve kadınlara dair birbirinden ilginç cevaplarının yer aldığı röportajdan bölümler…Allah korusun. Biz partiler üstüyüz kardeşim. Politikacıların üstündeyiz. Biz halkız, gerçeğiz. Gerçekleri söylemezsem gerçeklere ihanet etmiş olurum. Bunca yıldır bana gösterilen sevgiye ihanet etmiş olurum. Benim söylediklerim kimseye batmaz zaten. Söylemezsem yediğim ekmeği hak etmem. AKP’nin çıkış noktası özgürlük, çok sesliliktir. Herkes fikrini söylemeli. Onların iyi şeylerini de söylüyorum, eleştiriyorum da.Var tabii. Benim bulunmayan bir kan ilacım vardı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan ilacımın getirilmesi için ricada bulundum. Girişimde bulundu. Allah razı olsun ilacım bulunabiliyor artık….Tabii yaparız. Kendi formatımızda kendi çizgimizde yaparız. Kimseye de ayrıcalık göstermem.Siyaset bana girsin. Biz siyasetin üstündeyiz. Ben siyasete girmem.Yayında pantolonunu indirdiğiniz şahsın cinsel uzvu göründü. Bu olaydan sonra sizin için “Bitti” diye yorum yaptılar, ama bitmediniz…Bu herkesin başına gelebilecek bir kazaydı. Mehmet Ali Birand’ın her gün başına geliyor.Ama her gün indiriyordum. Her günde altından uzun don çıkardı. O olay şovun bir parçasıydı.Fragmanlarını izledim. İzlemeye vaktim yoktu…Onu da izlemedim.Yani duyduklarımla, güvendiğim insanlardan aldığım duyumlarla yaptım o eleştirileri…Kumardan sıkıldım. Yeteri kadar oynadık. Şimdi oyalanmak için oynuyorum Bıktım.Uslandım artık. Şimdiki evliliğimde her şeyi buldum. Bu yüzden ihtiyaç duymuyorum.Oğlum için endişelenmiyorum. Ayıptır söylemesi Amerikan pasaportu var. Biz önlemimizi almışız…