"Ülkenin büyükleri, eski Osmanlı Saray Nakkaşhanesi'nin bulunduğu tarihi mekanın üzerine yapılmış kaçak otele baka baka cuma namazı kıldılar"

Sözü yazarı Necati Doğru, Cumurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı tarafından yapılan ve mahkemece 'kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen yapının halen yıkılmadığına dikkati çekti. Doğru, "Ülkenin büyükleri, Ayasofya'nın dibinde eski Osmanlı Saray Nakkaşhanesi'nin bulunduğu tarihi mekanın üzerine yapılmış kaçak otelin ithal çelik filizlerine baka baka cimam hatip

arkadaş

otel

uma namazı kılıp açılış yaptılar" diye yazdı.

Doğru devamında da şöyle dedi:

Bu kaçak oteli Cumhurbaşkanı'nın İmam Hatip'ten okul arkadaşı, “İstanbul siluetini bozan o çirkin kuleleri yaptıran” kişi dikmişti. Yerel mahkeme ve üst mahkeme “kaçak olduğu için yıkılmasına karar vermiş” olmasına rağmen 10 yıldır yıkılmayıp öyle yarım bina leşi olarak bu tarihi mekanda duruyordu.

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