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Dünya

Ülkenin adından 'İslam' ibaresinin çıkarıldığı Gambiya'da cuma da mesai günü oldu

Yeni açıklanan mesai saatlerinde, haftalık çalışma süresi 36,5 saate düşürüldü

04 Şubat 2017 23:42

Gambiya’da 1 Aralık'ta düzenlenen seçimi kazanan ancak eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in görevi bırakmak istememesi nedeniyle çıkan krizde Senegal'e giden Adama Barrow, ülkesine dönerek görevi devralmasının ardından önce ülkenin adındaki ‘İslam’ ibaresini kaldırdı ardından mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Eski başkan Jammeh, 4 yıl önce çoğunluğu Müslüman olan ülkedeki insanların cuma gününü ibadet ve sosyalleşmeye ayırması için bu günü tatil etmişti. Yeni açıklanan kurallara göre Gambiyalılar cuma günü 08.00'den 12.00'ye kadar, diğer 4 gün de 08.00'den 16.00'ya kadar çalışacak. Daha önce çalışma saatleri 08.00 ile 18.00 arasındaydı. Yeni düzenlemeyle çalışma saatleri haftada 36 buçuk saate inmiş oldu.

Seçim yenilgisini ilk etapta kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken eski Devlet Başkanı, ülkede 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hâl ilan etmişti.

Senegal ordusunun da aralarında yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü, 19 Ocak'ta akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Jammeh, geçen hafta sonu iktidarı bırakmaya razı olmuş ve ailesiyle Gambiya'dan ayrılarak Ekvator Ginesi’ne sığınmıştı. 

 

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