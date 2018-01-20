"Ülkemizden hapisteki gazetecilerin fotoğrafları dünyaya giderken, işte bir de bu fotoğraf gitti dünyaya"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Bolu'da sobayı yakmak için ıslak odunlarını benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yanan Ali Dede'yi yazdı. Ali Dede'nin kedisinin yangından kurtarılmasıdan sonraki anın videosunun sosyal medyada milyonlaraca kişiye ulaştığını belirten Özkök, ABD'li komedyen Ellen Degeneres'in de paylaştığını hatırtlattı. Özkök, "Ülkemizden sadece hapisteki gazetecilerin, sınırdaki tankların fotoğrafları dünyaya giderken, işte bir de bu fotoğraf gitti dünyaya" dedi.

Özkök'ün "616 şişiden 10 milyona İbrahim ve Yazmiluv" başlığıyla yayımlanan (20 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

O yaşlı adam var ya...

Yangında kedisini kurtaran, kedisi için hüngür hüngür ağlayan insan gibi insan….

Türkiye’nin yedi düvelle başı beladayken…

Ülkemizden sadece hapisteki gazetecilerin, sınırdaki tankların fotoğrafları dünyaya giderken…

İşte bir de bu fotoğraf gitti dünyaya…

Vicdanlı Türkiye’nin fotoğrafı…

Bir yaşlı adam, bir kedi.

Bir de gizli kahramanı var bu olayın.

Sadece 616 takipçisi vardı…Ama Türkiye’nin insan yanını gösteren bu görüntüyü orada bırakmadı.

Wildlives hesabına ulaştı.

O 616 kişi 365 bin kişi oldu.

Sonra Yazminluv adıyla hesabı olan bir kıza ulaştı.

O genç kız koydu o videouyu kendi sayfasına…

Altına da İngilizce o yaşlı adamı ve kedisini yazdı…

Sayfasına hep hayvan fotoğrafları koyan genç bir kızdı…

18 bin takipçisi vardı…Koyduğu fotoğraflar 300 bilemediniz 500 defa görüntüleniyordu…

İşte o genç kız, videoyu Instagram'a koyunca ne oldu biliyor musunuz? Bir insanlık imecesi, bir medeniyet mucizesi oluştu…

Sonra ne oldu biliyor musunuz…

Amerika’nın en büyük talkshow’cularından Ellen de Generes bu videoyu onlardan alıp kendi hesabından paylaştı…

Böylece bu insanlık imecesini paylaşanların sayısı bir anda 10 milyona ulaştı…

Bayanlar baylar…

Hanımefendiler, beyefendiler…

Burası Türkiye…

Bakmayın o siz olup bitene…Kanmayın o geçici hoyratlıklara…

Burada güzel insanlar da yaşıyor…

Vicdanlı, merhametli, içinde hem insan hem hayvan sevgisi dolu…

Gerçek insanlar…

Çok teşekkürler İbrahim Pekman…Çok teşekkürler sevgili Yazminluv…Wildlives, Ellen de Generes….

Her kim iseniz, nerede yaşıyorsanız, ne yapıyorsanız…

Bu küresel insanlık imecesi için hepinize teşekkürler…

Kimse bu ülkenin yalnız ve hüzünlü insanının gerçek karakterini anlatmak için bu kadar büyük iyilik yapamazdı…

Bir yaşlı insan…Küçücük bir kedi…

616 takipçisi olan bir Türk genci…Ve genç bir kız…Ve bir dünya starı…

Bazen en büyük kahramanlık menkıbesini onlar yazarlar…

Gençliğimizde hayal edip de bir türlü doğru dürüst söyleyemediğimiz ‘Enternasyonal’i” dün en iyi bu insanlar söylediler.