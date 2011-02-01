'Ülkem'de de reformların zamanı geldi'

T24 - Suriye’yi 40 yıldan bu yana süren yöneten Esad Ailesi’nin son Lideri Devlet Başkanı Beşar Esad, Wall Street Journal’a verdiği röportajda, ülkesinde reform yapmanın zamanının geldiğini söyledi.



Esad’ın yaklaşımı, Mısır’da yaşanan isyanın Ortadoğu liderlerinin üzerinde nasıl bir etki yaptığını ortaya koydu. Esad, Tunus, Yemen ve Mısır’daki isyanlarının Ortadoğu’da yeni bir “dönemin” işaretçisi olduklarını ve Arap liderlerin halklarının artan siyasi ile ekonomik taleplerini karşılamaları gerektiğini ifade etti. Esad, “Mısır ve Tunus’ta yaşananların öncesinde reform ihtiyacını fark etmediyseniz, reform yapmakta çok geç kalmışsınız demektir” dedi. Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:



Suriye’nin, Mısır’daki gelişmelere vereceği tepki Washington için çok önemli. Çünkü ilişkiler gergin olmakla birlikte, Washington, Şam’ı Tahran’dan uzaklaştırmaya ve yanına çekmeye çalışıyor. Ancak, bu yakınlaşma, özellikle Mısır’daki gerginliğin ardından, çok da kolay olmayacak. Esad, Suriye’nin istikrar içinde olduğunu belirterek, “Neden? Çünkü halkın inançlarıyla çok yakın bağlarınız olmalı. Bu çok temel bir nokta. Uyuşmazlık söz konusu olduğu zaman… karışıklığa sebep veren boşluk oluşuyor” dedi. Suriye lideri, ilk etapta gerçekleştirilecek reform girişimleri kapsamında bu yıl içinde ülkede belediye seçimleri düzenleneceğini, sivil toplum örgütlerine güç kazandırmak için adımlar atılacağını ve yeni basın kanunu çıkartılacağını belirtti. Tunus ve Cezayir’de gerginliğe neden olan ekonomik baskıları hafifletmek adına şimdiden önlemlerini alan Şam, bu ay içinde kamu çalışanlarına kalorifer yakıtı için verilen ödenekleri artırdı. Yatırımlar konusunda Türkiye’yi “model” olarak niteleyen Esad, Türkiye’nin Suriye’ye göre daha çok teknoloji ve insan kaynağı bulunduğunu vurguladı. Esad, AB ile ilişkiler konusunda ise, “Eskiden Batı Türkiye’yi destekliyordu şimdi Batı, Türkiye’ye karşı” sözlerini de kullandı.





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Genel grev çağrısı yüzünden halkın gıda stoku yapıp, fırınlara hücum ettiği Mısır’ı Suudi Arabistan da dikkatle takip ediyor. Suudi Yatırım Bankası’ndaki yatırımcılar Mısır’daki gelişmeleri televizyondan böyle izledi.





