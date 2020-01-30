Ülkeler Koronavirüs'e karşı önlem almaya devam ediyor: Rusya, Çin ile olan sınırını kapattı

T24 Dış haberler

Rusya, yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle Çin ile olan sınırını kapatma kararı aldı.

Rus devlet ajansı RIA Novosti'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda aktardığına göre hükûmet Çin vatandaşlarına geçici olarak elektronik vize vermeyi de durdurdu.

Çin ve Rusya, dünyanın en uzun altıncı sınırını paylaşıyor.

Vuhan'da başlayan yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle şu ana kadar 170 kişi hayatını kaybetti. Virüs şu ana kadar en az 16 ülkeye yayıldı ve dünya çapında 7 bin 783 vaka doğrulandı.