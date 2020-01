Ülkeler birbirlerine yılbaşı hediyesi alırsa...

Russia Today (RT) programlarından In the Now, yılbaşı için özel bir video hazırladı. Videoda farklı ülkelerin birbiri için aldığı yılbaşı hediyeleri görülüyor.

In the Now, ekibinin hazırladığı videonun ilk dakikalarında Rusya Suriye’ye üzerinde ‘IŞİD-savar yazan bir sprey hediye ederken, Yunanistan ise Almanya’ya ‘daha fazlasına parası yetmediği için’ 30 dolarlık bir iTunes hediye kartı hediye ediyor. Videoda, AB’nin ise Rusya’ya yaptırımlardan başka verecek hediyesi olmadığı anlatılıyor. Diğer taraftan Çin de ABD’ye kendisinin ürettiği bir iPhone 6’yı hediye ediyor.

Videonun son dakikalarında ise ABD’nin Suriyeli ‘ılımlı’ muhalifler için yılbaşı ağacının altına bir hediye bıraktığı görülüyor. Hediye paketinin içinde ne olduğu ise izleyenlerin hayal gücüne bırakılıyor.