"Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de gereken kemeri sıkacağız" diyen Engin Altan Düzyatan'a sosyal medyada tepki

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yapımcıların dizi oyuncularının ücretlerinde indirime gidebileceği haberleriyle ilgili, "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum" dedi. Düzyatan'ınbu sözlerine sosyal medyadan tepki geldi. Twitter kullanıcıları, "Aldığın bebek arabası Aston Martini", "Engin Altan Düzyatan gerekirse kemer sıkacağız dediğine göre verin şuna 1600 lira dilediği gibi sıksın", "Çocuğunu Amerikada doğurtup, Amerikan vatandaşlığı alan Engin Altan Düzyatan...", "Sıktığı kemer de Gucci veya Dolce Gabbana'dir diye tahmin ediyorum" yorumlarında bulundu.

Geçen sezon diziden bölüm başına 150 bin lira kazandığı açıklanan Engin Altan Düzyatan, son dönemde yapımcıların, oyuncuların bölüm ücretlerinde indirime gideceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Düzyatan "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum. Sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı yaşanıyorsa biz de kemer sıkacaksak o gereken kemeri sıkacağız" diye konuştu.

Düzyatan'a sosyal medyada gelen bazı tepkiler şöyle: