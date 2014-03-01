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Ülke TV’den KJ hatası: Gece gündüz demeden çalıyoruz

Ülke TV'de yer alan bir haberin KJ bandında, Kadir Topbaş'ın sözleri 'Gece gündüz demeden çalıyoruz' şeklinde yer aldı

01 Mart 2014 18:40

Hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 7 grubunun kanalı Ülke TV'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Sultangazi mitinginin yayınlandığı haberde KJ bandında “Gece gündüz demeden çalıyoruz, çalışacağız” yazısı yer aldı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Kanal 7 grubunun haber kanalı olarak Haber 7 adıyla yayın hayatına başlayan, ardından ismini Ülke TV olarak değiştiren televizyon kanalında yayınlanan KJ bandı, şaşkınlık yarattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın dün Sultangazi’de bir miting düzenlemiş ve burada vatandaşlara, yapmak istediklerini ve icraatları anlattı.

Bu haberin yayınlandığı haber bülteninde KJ bandında ise “Gece gündüz demeden çalıyoruz, çalışacağız” yazısı yer aldı.

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