Ülke TV Yayın Yönetmeni: Türkiye Suriye sınırında olanlara derhal müdahale etmeli

Ülke TV Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Suriye sınırında yaşananlara ilişkin olarak, "PYD’nin yani PKK’nın Suriye kolu demokrafik yapıyı değiştiriyor. Bu durum kabul edilemez" dedi. "Türkmenleri ve Arapları evlerinden, topraklarından sürenler etkin temizlik yapıyor" diyen Öztürk Star'daki yazısında, şunları söyledi:

"Türkiye’nin kabul edebileceği bir şey değil “Devlet derhal gerekli mekanizmalarını çalıştırmalı, gerekirse müdahale etmelidir” diyeceğim ama biz henüz “koalisyon kombinasyonları” üzerine fantastik tartışmayı bile bitiremedik."

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de geçtiğimiz gün (16 Haziran 2015) kaleme aldığı yazısında “Türkiye derhal tampon bölge planlarına müdahale etmeli. Gerekirse askeri müdahalede bulunmalı ve kendini korumalı” ifadesini kullanmıştı.

Öztürk'ün Star'da "Demirel de öldü..." başlığıyla yayımlanan (18 Haziran 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Türkiye derhal müdahale etmeli

Suriye sınırımızda olağanüstü şeyler oluyor. Türkiye’nin içe döndüğü, döndürüldüğü ortamda Suriye sınırımızda bu kez olanlar insani trajedinin ötesinde. Fiili olarak sınırımızda tampon bir yapı kurduruluyor. PYD’nin yani PKK’nın Suriye kolu demografik yapıyı değiştiriyor. Bu durum kabul edilemez. Türkmenleri ve Arapları evlerinden, topraklarından sürenler etkin temizlik yapıyor. Türkiye’nin kabul edebileceği bir şey değil . “Devlet derhal gerekli mekanizmalarını çalıştırmalı, gerekirse müdahale etmelidir” diyeceğim ama biz henüz “koalisyon kombinasyonları” üzerine fantastik tartışmayı bile bitiremedik.

Yarın çok geç olabilir..!