'Ülke sevgimiz uğruna kan akıtılacak bir sevgi'

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, AKP Ordu İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, "Sevgimiz kuru bir sevgi değil, barışta ter akıtılacak, Allah korusun gerektiğinde de uğrunda kan akıtılacak bir sevgi" dedi.

Ankara’dan özel uçakla Samsun Çarşamba Havaalanı’na inen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve eşi Nadide Şahin, burada Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Ordu Valisi Orhan Düzgün ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Daha sonra yaklaşık 200 araçlık konvoy eşliğinde Ordu’ya gelen Bakan Şahin, il girişinde de protokol tarafından karşılandı.

Çiçeklerle karşılandıktan sonra Ordu kent merkezinde bir giyim mağazasının açılışını gerçekleştiren Bakan Şahin, daha sonra Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Ordu İl Kongresi’ne katıldı. Uğur Gümüş ve mevcut başkan Hüseyin Akyol’un yarıştığı 618 delegenin katıldığı kongrede konuşan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kente ve ülkeye yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Bakan Şahin, Başbakan Erdoğan’a dan da övgü dolu sözlerle bahsederek, "Yunanistan’da yarın bir seçim var. Lider bulamıyorlar. Kadro arıyorlar. Küçükleri büyütmeye çalışıyorlar. Komşuda bir sıkıntı var. Komşumuzun sıkıntısından hiçbir zaman temenni etmeyiz. Şimdi sahip olduğumuz gücün, inancın, tecrübenin, enerjini kıymetini bilelim. Yaşlı olarak, genç olarak, köylü, şehirli olarak bilelim. Biz duran, durağan, şaşkın bir toplum değiliz. Düşünen, yapan, örnek olan bir toplumuz devletiz. Gücümüz var. Gücümüzü kötülüğe kullanan değiliz, zulmeden değiliz, zulme uğrayanın yanındayız. Barışın dünyada temsilcisi, öncüsü, sesi oluyoruz. Bunlar güzel işler. Bunlar tarihe bırakılacak övüç duyulacak çalışmalar. Bunu yapıyoruz" dedi.

Ülkeyi çok sevdiklerini belirten İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, sevgilerinin bazen kelimelere sığmadığını ifade ederek, "Bazen değil çoğu zaman yetmiyor. Ve o sevgi bir kuru sevgi değil. O sevgi barışta ter akıtılacak derecede bir sevgi. Allah korusun gerektiğinde de kan akıtılacak, uğrunda kan akıtılacak bir sevgi ve sahiplenme duygusu. Milletimiz asil bir millet. Geleneği, göreneği, töresi, örfü ananesi, inancı, ahlakı olan bir millet. Bu milletin bir ferdi olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Aziz milletimizi de her ferdiyle 75 milyonuyla seviyoruz, sayıyoruz, kucaklıyoruz" diye konuştu.

Konuşması sık sık salonda bulunanlar tarafından "Altınordu seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesilen İçişleri Bakanı Şahin, Türk milletinin tamamını gören bir anlayışla siyaset yaptıklarını belirtti.