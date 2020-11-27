Ülke puanına Sivasspor'dan büyük katkı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un dün Karabağ'ı yenmesi ile Türkiye ülke puanı sıralamasında tekrar potaya girdi. Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon direkt takım göndermek için en az 11. sırada olunması gerekirken Türkiye şuan 13. sırada.

Son yıllarda Avrupa kupalarında başarısız olan Türk takımları ülke puanın gerilemesine neden oldu ve şampiyon takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamayacak. Şu anki durumda 2021/2022 sezonu Türkiye şampiyonu takım Devler Ligi'ne direkt olarak gidemiyor. Bu anlamda tek umudumuz ise Sivasspor gibi gözüküyor! Başakşehir'in grubunun zorlu olması onların sorumluluğunu ise fazla artırmıyor.

En az 11. olmamız gerekiyor

Bilindiği üzere ülke puanı sıralamasında ilk 11 sıradaki ülke şampiyonları Devler Ligi'ne direkt olarak katılma şansına sahip. Türkiye ise şu anda 11. olan İskoçya ve 12. sıradaki Ukrayna'nın arkasında 13. sırada bulunuyor. Bu seviye bizim için yeterli değil. Mutlaka en azından 11. sıraya yükselmemiz lazım.

İskoçlar kazanamadı, Ukrayna ve Türkiye potaya girdi

Bu haftaki UEFA Avrupa Ligi maçlarında önümüzdeki ülkelerden Ukrayna'nın temslicisi Zorya, Yunanistan deplasmanında AEK karşısında çok kritik bir galibiyet aldı. İskoç temsilcisi Celtic Sparta Prag deplasmanında kaybetti ve puan alamadı. Rangers ise Portekiz devi Benfica ile 2-2 berabere kaldı. Celtic'in grubundan çıkması zor gibi gözüküyor ancak Rangers lider. Rangers'ın sonraki turlarda alacağı her muhtemel puan bizim için tehdit. Zorya'nın da gruptan çıkması imkansıza yakın.

Ukrayna favori

Ancak Ukrayna'nın Avrupa'daki tek takımı da Zorya değil. Şampiyonlar Ligi'nde hem Shakhtar hem de Dinamo Kiev'le mücadele ediyorlar. Shakhtar yoluna devam edebilir veya Avrupa Ligi'ne kalabilir. Donetsk temsilcisi elenebilir de. Ancak önlerinde seçenek çok. Dinamo Kiev ise gruptan çıkamadı ancak Avrupa Ligi'ne kalma konusunda grupta favoriler. Bu durum Ukrayna'yı, Türkiye ve İskoçya karşısında favori yapıyor.

Kritik sıralama ise şu şekilde: (Parantez içindeki puanlar ülkenin bir takımının galibiyet alması halinde kazanacağı puandır)

11 - İskoçya - 30.625 (0.500)

12 - Ukrayna - 30.300 (0.400)

13 - Türkiye - 30.100 (0.400)