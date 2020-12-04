Ülke puanı için tek umut Sivasspor'un gruptan çıkması

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 5.hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, ülke puanı için Türkiye'nin tek umudu Sivasspor'un gruptan çıkması oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, evinde Leipzig'e 4-3 yenilerek grupta son sırada yer aldı ve Avrupa defterini kapattı.

Sivasspor ise evinde Villarreal'e 1-0 mağlup olurken, Karabağ ile Maccabi Tel Aviv'in 1-1 berabere kalmasından sonra şansını son maça taşıdı. Sivasspor, son maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederse bir üst tura yükselecek.

Ukrayna ekibi Shakhtar ve Zorya'nın kazanması ayrıca İskoç ekibi G. Rangers'ın galibiyeti sonrası fark açıldı. Türkiye 30.100 puanla 13. sırada yer alırken Ukrayna 31.110 ve İskoçya 31.125 puana ulaştı

Sıralama şu şekilde:

10-Avusturya 34.825

11-İskoçya 31.125

12-Ukrayna 31.100

13-Türkiye 30.100

Türkiye 11.sıranın altında kalırsa sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına lig şampiyonu olan temsilcisini doğrudan gönderemediği gibi hem 4 takımla katılacak hem de diğer temsilcileri de fazladan eleme turu oynayacak.