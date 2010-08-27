-ÜLKE MASALARI KOORDİNATÖRLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye'nin ihracat potansiyeli bulunan ülkelerin tek tek ele alınarak analiz edildiği ''ülke masaları çalışması'' kapsamına, o ülkelerde önemli ölçüde iş yapan birer ihracatçının da koordinatör olarak dahil edildiğini bildirdi. Çağlayan, Dış Ticaret Müsteşarlığında düzenlenen ''Ülke Masaları Stratejisi'' toplantısına katıldı. Bakan Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamı yakalamayı hedeflediğini kaydederek, ''ülke masaları stratejisi''nin de bu hedefe ulaşmak için yürütülen en önemli çalışmalardan birini oluşturduğunu söyledi. Çalışma çerçevesinde 71 ülkenin analiz edildiğini, tek tek ülkelerin ele alınarak hangi ülkenin ne kadar ithalat, ihracat yaptığını, hangi mallara ihtiyaç duyduğunu, ticaret yapılarını incelediklerini anlatan Çağlayan, günümüz rekabet koşullarında ''bilgi''nin taşıdığı öneme işaret etti. Ülke masalarıyla ilgili verilerin İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'nin (İGEME) internet sayfasında tüm iş adamlarının hizmetine sunulduğunu kaydeden Çağlayan, kayıtlı kullanıcı sayısının 53 bine ulaştığını belirterek, bu durumun bilgiye ihtiyacı ortaya koyduğunu söyledi. Bu sistem üzerinden iletilen bilgi taleplerinin aynı gün içinde cevaplandırıldığını da belirten Çağlayan, ülke masalarının ihracatçıların danışma bürosu gibi rol üstlendiğini söyledi. Çağlayan, çalışmanın önemi hakkında bilgi verirken, iş adamlarının bilgi eksikliği nedeniyle daha önce Çin'e korkuyla yaklaştıklarını, ''kapıyı kapatmak'' istediklerini, oysa Çin'in dünyanın en büyük ithalatçılarından biri olduğunu, durumun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çin'in çip ile ilgili tek bir ithalat kaleminin 122 milyar dolar ile Türkiye'nin toplam ihracatından fazla olduğuna dikkati çeken Çağlayan, yürüttükleri çalışmayla Çin'e ihracatı büyük ölçüde artırdıklarını söyledi. Bakan Çağlayan, bu konudaki bir soruyu yanıtlarken de, geçen yıl ilk 6 ayda 530 milyon dolar olan ihracatın, bu yıl aynı dönemde 1 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Çağlayan, Çin ve ABD üzerine özel bir çalışma yürüttüklerini, eyalet bazında değerlendirme yaptıklarını kaydederek, rakamı daha da yükseltmek, teşvikler geliştirmek istediklerini anlattı. -''TİCARET MÜŞAVİRLERİNİN SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ''- Ülke masaları çalışmalarına, iş adamlarının, ihracatçıların katılımını sağlayarak, ileri bir aşamaya geçtiklerini açıklayan Çağlayan, ''İGEME'de kurduğumuz ülke masaları modeline destek veren Dış Tİcaret Müsteşarlığı, ticaret müşavirleri ve ihracatçı birlikleri gibi önemli paydaşların yanında artık dış ticaretimizde her bir hedef ülke için o pazarda söz sahibi olan önemli ihracatçılarımızı da TİM kanalıyla koordinatör paydaş olarak sürece dahil ettik'' dedi. Çağlayan, bunun yeni bir çalışma sistemi olduğunu ve son derece önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Bakan Çağlayan ayrıca, başka bir yeni çalışmayla da 10-15 kişilik belirlenecek heyetlerle yurtdışı ticaret gezilerinin yapılacağını kaydetti. Kendisinin bakan olarak tüm yurtdışı ticaret gezilerinde yer almak istediğini, görevde bulunduğu süreçte 57 ülkeye gittiğini ancak eksik kalan noktalar bulunduğunu anlatan Çağlayan, söz konusu heyetlerle ''dünyanın her yerine ulaşılabilecek bir çalışma'' yürütüleceğini söyledi. Ticaret müşavirlerinin sayısını da artırmak istediklerini belirten Çağlayan, bu sayıyı 2013 yılına kadar 250'ye çıkaracak düzenleme yaptıklarını anımsattı ve 115 dolu kadroya, 93 ilave kadro eklenmesi çalışmasını bu yıl gerçekleştireceklerini bildirdi. Çağlayan, ''Dolayısıyla 2013'e kalmadan 250'yi zannediyorum ki 2011 yılı itibariyle bitirip, herhalde bu konuda yeniden bir çalışma daha yapmamız gerekecek'' dedi. Çağlayan, bu çerçeve teşkilat kanunuyla ilgili çalışmayı yeni yasama döneminde gündeme getireceklerini ve ticaret müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarını, sayılarının tekrar artırılması yönündeki taleplerini ortaya koyacaklarını söyledi. -TÜRK MÜTEAHHİTLER, BU YIL DA İKİNCİ SIRADA- Bakan Çağlayan, dış ticarette müteahhitlik hizmetlerinin önemine de vurgu yaptı ve bu sırada Türkiye'nin ''Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Müteahhidi'' listesinde 33 firmayla bu yıl da ikinci sırayı koruduğuna işaret etti. Verilerin dün açıklandığını, ortaya konan başarının büyük olduğunu kaydeden Çağlayan, tüm müteahhitleri tebrik etti. Çağlayan konuşmasında ''değerli TL'' tartışmalarına da değindi. İhracatçıların ''sadece kurun arkasına sığınan ve değerli TL'den şikayet eden varlıklar gibi gösterilmesinin'' kendisini ve ihracatçıları son derece yaraladığını kaydeden Çağlayan, değerli TL'nin ihracatta yarattığı sıkıntıyı örneklerle anlattı ve zorluklara rağmen başarılar elde edildiğini söyledi. Değerli TL konusunda yürüttükleri çalışmayı da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirten Çağlayan, Merkez Bankası Başkanının da 17 Eylül'de TİM Başkanı'nı ziyaret edeceğini, sıkıntıyı birinci ağızdan dinleyeceğini, politikalar hakkında görüşüleceğini ifade etti. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve bürokratların yer aldığı toplantıda, yeni belirlenen ülke masaları koordinatörleri de yer aldı. Toplantının basına kapalı bölümünde, çalışmada gelinen aşamaya ilgili sunumlar yapılacak ve bundan sonraki sürece ilişkin planlar ele alınacak. -ÜLKE MASALARI KOORDİNATÖRLERİ- Verilen bilgiye göre, belirlenen ülke masaları koordinatörleri şunlar: ''Almanya: Kemal Şahin Belçika-Hollanda: Uğur Uysal İngiltere: Remzi Gür Fransa: Mehmet Kirmanoğlu İtalya: Ahmet Akbalık İspanya: Hayrettin Çaycı Yunanistan-Bulgaristan: Bülent Aymen İran: Hakan Doğu Suriye: Selami Memiş Güney Afrika: Rahmi İncetan Cezayir: Ahmet Kamil Erciyas Libya: Ali Özinönü Mısır: Şenol Şankaya Diğer Asya ve Pasifik: Salih Çalı Diğer Kafkasya ve Orta Asya: Kemal Kaçmaz Romanya: Jak Eskinazi Çin Halk Cumhuriyeti: İbrahim Burkay Hindistan: Rıdvan Mertöz Japonya: Dursun Oğuz Gürsoy Rusya: Şükrü Tetik Irak: Mehmet Surur Aydın ABD: Nuri Artok Brezilya: Çetin Tecdelioğlu Birleşik Arap Emirlikleri: Tahsin Öztiryaki S.Arabistan: Aynur Ayhan Diğer Kuzey ve Orta Avrupa: Fatih Yarkın Diğer Balkan ve Doğu Avrupa: İsmet Koçak Diğer Ortadoğu: Serdar Urfalılar Diğer Orta ve Kuzey Afrika: Tarık Bozbey Diğer Kuzey Amerika: Ali Murat Kızıltaş Diğer Latin Amerika: Murat Akyüz Diğer Körfez Ülkeleri: İsmail Timor''