Ülke genelinde teröre tepki



T24 - Hakkari'deki saldırıya tepki göstermek için akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un çeşitli yerlerinde eylem yapan taksiciler, bu kez de Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Öte yandan İstanbul'daki bazı ünlü gece kulüpleri de kapılarını açmadı.



24 askerin şehit verilmesinin ardından İstanbul'un pek çok yerinde terör örgütü PKK'ya yönelik protestolar yapıldı.



Akşam saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkarak burada eylem yapan taksiciler, bu kez de Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapattı.



Saat 02.00 sıralarında bir araya gelen taksiciler, korna çalarak terörü kınadı. Anadolu yakasından Avrupa istikametine geçen bir grup taksici, Boğaziçi Köprüsü çıkışında trafiği kapattı. Arkalarında uzun araç kuyrukları oluşan taksiciler, polis ekiplerinin uyarısıyla yolu tekrar trafiğe açtı.





Bazı gece kulüpleri de açılmadı





İstanbul Boğazı kenarında bulunan bazı ünlü gece kulüpleri, Hakkari'de yaşanan terör olayı nedeniyle müşterilerine kapılarını açmadı. Kapılarına Türk Bayrağı asan gece kulüplerinin güvenlik personeli, eğlenmek için gelen müşterileri kapalı oldukları gerekçesiyle geri çevirdi.







Köprü kırmızı- beyaz





Öte yandan yaşanan terör olayı nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nün de rengini değişti. Köprü üzerideki ışıklar terör olaylarını protesto etmek için kırmızı- beyaz ışıklarla aydınlatıldı.







Gümüşhane' de gerginlik





Gümüşhane’de, üniversite yurdunda terör örgütünü simgeleyen flama açıldığı yönünde yayılan söylenti gençleri sokağa döktü. Vatandaşların da katılımıyla konvoy oluşturan öğrenciler, sloganlar eşliğinde kent merkezinde tur attı, tepkilerini dile getirdi.



Öğrenciler, yurtta terör örgütü flaması açıldığı söylentisi ortaya çıkınca, saat 23.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki üniversite kampusundan çıkarak araçlarla kent merkezine hareket etti. Vatandaşların da katılımıyla kalabalıklaşan grup sloganlar atarak kent merkezine yöneldi.





Yaklaşık 50 araçlık konvoydaki öğrenciler ve vatandaşlar ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ ve ’Kahrolsun PKK’ gii sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde Jandarma Alay Komutanlığı önüne gelen grup, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Daha sonra araçlarla yeniden Bağlarbaşı Mahallesi’ne dönen grup, üniversite kampusu giriş kapısında da slogan attı.



Buradaki polis yetkilileri, kampus önünde toplanan kalabalığa iddianın asılsız olduğunu söyleyerek yatışmalarını sağladı. İkna olan grup da eylemi sona erdirdi.