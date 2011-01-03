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Dünya

ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ  KAHİRE (A.A)

03 Ocak 2011 10:11

-ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ  KAHİRE (A.A) - 03.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentinde Azizler Kilisesi önünde yaşanan patlamanın ardından, ülke genelinde Hristiyanlar ve sivil toplum örgütleri gösteriler düzenledi.  Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Hristiyan nüfusun yoğun yaşadığı başkent Kahire'nin Şubra semtinde yüzlerce kişi saldırıyı kınamak için gösteri yaptı.  Giza bölgesinde  çevre yolunu trafiğe kapatan yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. Göstericilerin Kahire çevre yolunu, İsmailiye ve İskenderiye'ye bağlayan köprüyü trafiğe kapatmaları nedeniyle trafik üç saat aksadı.  El Ghad (Yarın Partisi) ile Avukatlar Sendikasının  Kahire şubesi de patlamayı kınamak amacı ile birer gösteri düzenledi.    Beni Süef kentinde ellerinde haç taşıyan göstericiler, saldırıyı kınayarak terör örgütü El Kaide aleyhinde slogan attı. -HRİSTİYAN GÖSTERİCİLER POLİS VE ASKERLE ÇATIŞTI- Kahire'nin Abbasiye semtinde bulunan Abbasiye Katedrali önünde patlamayı protesto etmek için toplanan Hristiyan göstericilerin, polis ve askerlerle çatıştığı, olaylarda 42 kişinin yaralandığı bildirildi.  Mısır'da Arapça yayımlanan Youm El Seba Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, akşam saatlerinde kilise önünde toplanan öfkeli göstericiler, polis ve askerlere şişe ve taşlarla saldırdı. Polisin olaya müdahale etmesiyle birlikte çatışma çıktı. Aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 42 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.  Haberde yaralılardan 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi.  

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