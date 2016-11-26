Uli Hoeneß yeniden Bayern Münih başkanı

Uli Hoeneß yeniden Bayern Münih'in başkanı oldu. 64 yaşındaki yönetici cezaevinden çıktıktan 9 ay sonra, cuma akşamı yapılan seçimle Almanya'nın şampiyonluk rekortmeni kulününde bir kez daha en yüksek göreve seçildi.

Kulübün genel kurul toplantısında 7 bin 152 üye oy kullanırken rakip adayın çıkmadığı Hoeneß'e 6 bin 986 evet, 108 hayır oyu verildi. 58 üye ise çekimser kaldı. Hoeneß büyük bir farkla, yüzde 98,5 oy alarak Karl Hopfner'in halefi oldu.

Münih'teki Audi Dome salonunu dolduran destekçileri büyük bir coşkuyla "Uli Hoeneß sen iyisisin” sloganları attı. Üyelere seslenen Hoeneß ise "Hepinize yürekten teşekkür etmek isterim. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağıma dair söz veririm” dedi.

Hoeneß dokuz dakikalık konuşmasında "Başarmak için buradayım. Sizden ikinci bir şans istiyorum. Beklentilerinizi karşılamak için elimden gelen herşeyi yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Vergi kaçakçılığından cezaevine girdi

Hoeneß 28,5 milyon Euro tutarında vergi kaçırdığı sabit görülüp 13 Mart 2014'te üç buçuk yıl hapse mahkum edilince Bayern Münih kulübü başkanlığından istifa etmiş ve görevi Hopfner devralmıştı. Hoeneß aynı yılın haziran ayı başında cezaevine girmişti.

İstisnai olarak mahkumiyetinin yarısını doldurduktan sonra ceza tenzilinden yararlanan Hoeneß, Bayern Münih kulübüyle ilişkisini kesmemiş ve devlete 43 milyon Euro cezalı vergi ödeyip 637 gün hapis yattıktan sonra bu yılın şubat ayı sonunda tahliye edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,SID /UÇ