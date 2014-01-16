Uludere'deki müdahalede yaralananlar oldu

Uludere’de 34 kişinin öldürüldüğü bölgeye güvenlik hattı yapılması tepkilere neden oldu. Protesto amacıyla sınıra yürüyen Uluderelilere müdahale edildi, yaralananlar oldu.

Hava operasyonuyla 34 kişinin öldürüldüğü bölgeye TSK tarafından güvenlik yolu yapılmasına tepki gösteren Roboskililer protesto için sınıra yürüdü. Güvenlik güçlerinin protestoya sert karşılık vermesi üzerine olaylar çıktı. 17 yaşındaki Serhat Encü’nün kafasına biber gazı kapsülü isabet etti. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serhat, yoğun bakıma alındı. Başka yaralıların olduğu da bildirildi.

Remzi Budancir'in Taraf'ta yer alana haberine göre, sabah saatlerinde bögeye yürüyen halkla asker arasında gerginlik yaşandı. Askerin olaylar sırasında gaz bombası ve gerçek mermi kullandığı öne sürüldü. Olaylar sırasında ölen 34 kişi arasında yakınları olan 17 yaşındaki Serhat (Çiya) Encü başına aldığı kapsül darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı genç 34 kişi arasında oğlunu kaybeden Ubeydullah Encü tarafından hastaneye kaldırıldı.

Taraf’a konuşan Ubeydulah Encü, yaralı genci kendi arabası ile yola çıkardığını, Uludere’ye doğru gelirken çağrılan ambulansa nakledildiğini anlattı. Serhat’ın Uludere Devlet Hastanesine götürüldüğünü söyleyen Ubeydullah Encü, “doktorla konuştum hayati tehlikesi yok dendi. İnşallah kurtulur. Roboski artık çocuklarını bu şekilde kaybetmemeli” diye konuştu.

Olayların sınır hattında hâlâ devam ettiğini, vatandaşın tepkili olduğunu belirten Encü, “Olaylar sırasında çok sayıda gaz bombası kullanıldı. Olaylar devam ediyor. Bana başka yaralılar olduğu da söylendi. İnşallah kimseye bir şey olmaz” dedi.

'Çocuklarımıza vurandan kim hesap soracak'

Sınır hattında yaşanan olaya tepki gösteren Mehmet Encü, “Artık yeter. Çocuğumu iki yıl önce kaybettim. Sabah takipsizlik kararı elimize geldi. Akşam saatlerinde bir genci daha vurdular. Artık yeter. Her gösteriye kurşunla mı cevap verecekler. Kim sorgulayacak kurşun sıkanı. Çocuklarımızı öldürenden kim hesap soracak” diye tepki gösterdi.

Kurşun değil, gaz kapsülü

Serhat Encü’nün ilk müdahalesi Uludere Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre; kafatası grafikleri çekilen Encü’nün gaz kapsülü sonucu yaralandığı belirlendi. 18 yaşındaki Serhat Encü’nün kafatasının arka kısmında 3 cm’lik kırık olduğu, bilincinin yerinde olmaması nedeniyle yapılan müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Takipsizlik kararı ailelere ulaştı

Uludere’nin Irak sınırı bölgesine 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava operasyonunda öldürülen 34 kişiyle ilgili, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’nın verdiği takipsizlik kararı ailelere ulaştı. Kararın, dün Uluderi’nin Ortasu ve Gülyazı Köylerinde yaşayan 32 aileye ulaştırıldığı belirtildi. Ailelerin, avukatları aracılığıyla karara Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde itiraz edecekleri belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’nın verdiği takipsizlik kararını posta yoluyla alan Veli Encü, kararın ailelere dün ulaştığını ve aynı acıyı bir kez daha yaşadıklarını söyledi. Veli Encü, takipsizlik kararından sonra kendilerine yönelik baskıların arttığını ileri sürdü.