Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul'daki UKOME toplantısına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, UKOME toplantısında İstanbul'da ulaşıma zam teklifinin kabul edilmemesine ilişkin olarak, "Bütüncül gelen tekliften taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücret tarifelerinin ayrıştırılmak suretiyle daha önceki zam kararlarında kullanılan hesaplama yöntemindeki akaryakıt değişimi*0,30 çarpanı ile belirlenecek oranda ücret artışı yapılması önerisi dikkate alınmayarak, tüm toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam yapılmasının oylatılması sonucunda çoğunluğun oylarıyla teklif reddedilmiştir'' açıklamasını yaptı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, 29 Temmuz 2021'deki UKOME toplantısında İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içinde yer alan servis ve elektronik bilet ücretlerine (İETT, metrobüs, metro, Marmaray ve deniz yolu hatlarına) yüzde 15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 5 ay sonra 24 Aralık 2021'de taksi, taksi dolmuş, minibüs, İETT, metrobüs, metro, Marmaray ve deniz yolu hatları dahil tüm toplu ulaşım hatlarına yüzde 36'lık zam yapılması teklifinin UKOME'de gündeme getirildiği hatırlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisiyle birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğuyla zam teklifi yüksek bulunarak, ayrı tarihlerde farklı zamların yapılmış olması nedeniyle servis ücretleri ile elektronik bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması yönünde yazılı şerh konulduğu kaydedildi.

Bu doğrultuda UKOME Kurul üyelerinin iradesini yok sayarak İBB tarafından uygulamaya konulan servis ve elektronik bilet ücretlerine dair yüzde 36’lık artış konusunda idari yargıda hukuki süreç başlatıldığı vurgulandı.

"Zam teklifi yüksek bulundu"

Akabinde bugünkü UKOME toplantısında İBB tarafından önerilen bütün toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam yapılması teklifine ilişkin UKOME kurul üyesi Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisi Serdar Yücel tarafından yapılan değerlendirmeye yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019'dan itibaren toplu ulaşımda yer alan modlara yapılan zam oranları karşılaştırıldığında elektronik bilet ücretlerine yüzde 111’lik artış yapılmasına rağmen servis, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 84 zam yapıldığı ifade edilerek, 24.12.2021 tarih ve 2021/12-1 sayılı UKOME kararında yer alan servis ve elektronik bilet ücretlerine dair hukuki süreç hatırlatılıp, savaş başta olmak üzere dünya genelindeki krizler nedeniyle artan ham petrol fiyatları sebebiyle bütüncül olarak gelen tekliften taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücret tarifelerinin ayrıştırılmak suretiyle daha önceki zam kararlarında kullanılan hesaplama yöntemindeki akaryakıt değişimi*0,30 çarpanı ile belirlenecek oranda ücret artışı yapılması önerisi Kurul Başkanı İBB Genel Sekreteri tarafından dikkate alınmayarak, tüm toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam yapılmasının oylatılması sonucunda Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla söz konusu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir."