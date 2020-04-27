Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, THY’de ‘ücretsiz izni’ yalanlamadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, THY’de aday pilotların ücretsiz izne çıkarıldığı iddialarını yalanlamadı.

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın, “Hiçbir personeli mağdur etmeyeceğiz” sözüne karşın THY’de pilot adaylarının ücretsiz izne çıkarıldıklarına dikkat çekti. Koncuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, “Devlete bağlı kurumlar çalışanlarını ücretsiz izne çıkararak mağduriyet yaratırsa, özel sektöre kim ne diyebilir, bu nedenle yapılan yanlıştan dönülmesi için bir adım atmayı düşünüyor musunuz” sorusunu yöneltti.

Bakan Karaismailoğlu ise yanıtında, THY Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiyi paylaşmakla yetindi. Yanıtta, THY’nin yapısı anlatılarak, “Mevzuat çerçevesinde yapılan açıklamalar dışında yapılacak bir açıklama bulunmadığı ifade edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

THY’de pilotların ücretsiz izne çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda net bir yanıt alınamadı.