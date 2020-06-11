Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan tebliğ; otobüs fiyatlarında indirime gidilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla beraber otobüs bilet fiyatlarına aşırı zamlar gelmişti.



Vatandaşın dert yandığı konu sonrası Bakanlık, Mayıs ayında bir tebliğ hazırlamış ve biletler için tavan fiyat uygulamasına geçilmişti.



Tavan fiyat uygulamasıyla Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatların 31 Temmuz'a kadar geçerli olacağı belirtilmişti.



Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olmuştu.