Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar 2 Şubat'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi politikası kapsamında iki ülke arasında uçak seferlerinin 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Bakanlık, Gaziantep'ten Erbil'e uçuşların ise 24 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolujet'in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlayacak. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Ermenistan tarafında Fly One Armenia hava yolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar, 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19.50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35'te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak."